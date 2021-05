per Mail teilen

Der Caritasverband Schwarzwald-Baar nimmt in seinen Seniorenheimen nur noch geimpfte oder impfwillige Senioren auf. Ziel ist laut Verband eine Impfquote unter den Senioren von mindestens 90 Prozent. Denn: Gemeinsame Feiern oder Gottesdienste sind laut Landesverordnung erst ab dieser Quote erlaubt. Weil immer wieder Angehörige eine Impfung für die Senioren verweigern, wird diese bisher nicht erreicht. Vor allem das Seniorenheim St. Lioba in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) war von einem Corona-Ausbruch schwer betroffen. Laut Caritas könnte das Ziel der Impfquote schon Mitte Juni erreicht werden. Als selbständiger Verband darf er über die Kriterien, nach denen er Bewohner aufnimmt, selbst entscheiden.