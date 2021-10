Caritas-Präsident Peter Neher geht in den Ruhestand

Er gilt als streitbar und hat sich nie gescheut, auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen: Caritas-Präsident Peter Neher. Nach 18 Jahren endet nun seine Amtszeit.

Im Juli 2003 hat Peter Neher sein Amt als Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes angetreten. Nun, 18 Jahre später, steht ein Wechsel an der Spitze der katholischen Hilfsorganisation an: Der 66-Jährige hat sich nicht mehr auf das Amt beworben. Am Mittwoch wird im Freiburger Konzerthaus sein Nachfolger oder auch seine Nachfolgerin gewählt. Mit dem scheidenden Caritas-Präsidenten hat SWR-Moderator Matthias Schlott gesprochen:

SWR: Herr Neher, wenn man ein herausragendes Amt verlässt, dann kann man Kritik an gesellschaftlichen Fehlentwicklungen vielleicht noch zugespitzter und unverblümter formulieren als im Amt selbst. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft an die künftige Bundesregierung?

"Absolute Priorität muss ein sozialgerechter Klimaschutz haben. Da ist schon zu viel Zeit verloren gegangen, um das Thema wirklich und zwar sozialgerecht voranzubringen."

Peter Neher: "Also absolute Priorität muss ein sozialgerechter Klimaschutz haben. Da ist schon zu viel Zeit verloren gegangen, um das Thema wirklich - und zwar sozialgerecht - voranzubringen. Ein zweites Thema ist die häusliche Pflege. Wir dürfen nicht vergessen, dass mehr als drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen zuhause gepflegt werden. Und da besteht dringender Handlungsbedarf vor allem für pflegende Angehörige, bessere Anerkennung von Pflegezeiten bis hin zu den Betreuungskräften, die deutlich besser gestellt werden müssen. Und als drittes Thema möchte ich das Thema Kinderarmut ansprechen, was nach wie vor ungelöst ist, trotz vieler Bemühungen. Und das Thema Wohnen würde genauso noch dazugehören. Ich glaube, das sind zentrale Themen, wo eine neue Bundesregierung wirklich Handlungsfähigkeit beweisen muss."

Ende August 2016: Caritas-Präsident Peter Neher zu Besuch in der Ukraine. Caritas

Was genau erwarten Sie denn in Sachen Klimapolitik von der neuen Regierung?

Peter Neher: "Also ich denke, dass es tatsächlich eine CO2-Bepreisung braucht, die in ihrer Wirkung dahin geht, die CO2-Emissionen zu senken. Gleichzeitig braucht es dafür einen sozialen Ausgleich für die Menschen, die in schwierigeren Lebensverhältnissen wohnen und gleichzeitig aber auch am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Außerdem ist es dringend notwendig, die Subventionen des Dienstwagenprivilegs zu beseitigen. Das passt nicht mehr in die Zeit! Man muss auch die Flugbenzin- und Dieselbesteuerung adäquat voranbringen bis hin zur energetischen Wohnungssanierung, die aber so gestaltet werden muss, dass sie eben nicht zu Lasten der Mieter geht. Da kann man Regelungen finden, dass es nicht passiert, dass die Mieter ihre Wohnungen verlassen müssen, weil sie die neuen Mietpreise nicht mehr zahlen können."

Der Integration von Geflüchteten, die seit 2015 in Deutschland sind, stellen Sie ein eher gutes Zeugnis aus. Die europäische Migrationspolitik dagegen bezeichnen Sie als skandalös. Was muss Deutschland aus Ihrer Sicht künftig entschiedener angehen?

Peter Neher: "Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, mit noch höherem Engagement für europäische Lösungen zu kämpfen, aber sich nicht zu verkämpfen, weil man meint, man muss alle 27 Länder hier unter einen Hut bringen. Ich glaube, dass es dringend notwendig wäre, mit den Ländern, die tatsächlich bereit sind, einen Schritt zu gehen. Beispielsweise waren um Weihnachten herum Luxemburg und Frankreich bereit, Kinder und Jugendliche aus den griechischen Inseln aufzunehmen. Und dass man sich an der Stelle nicht blockieren lässt durch jene, die sich querstellen, sondern wirklich mit jenen vorangeht und Lösungen sucht, die auch bereit sind, in Richtung europäische Flüchtlingspolitik etwas zu unternehmen.“

Schockierende Zerstörung: Caritas-Präsident Peter Neher und der Freiburger Erzbischof Stephan Burger bei ener Syrienreise im März 2018. Caritas

Weltweit haben wir es mit wachsenden Problemen zu tun durch Umweltkatastrophen und Flüchtlingsströme, aber auch durch eine wachsende Zahl bewaffneter Konflikte. Welche Prioritäten sollte die deutsche Politik aus ihrer Sicht haben?

Peter Neher: "Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deutschland hat ein wirtschaftliches und politisches Gewicht in der Welt und muss sich deshalb sicherlich auch bei internationalen Konflikten engagieren. Allerdings heißt das für mich nicht, den militärischen Einsatz zu erhöhen, sondern tatsächlich das Bemühen, Konflikte zu lösen, Wege zu suchen, wie verfeindete Parteien miteinander wieder ins Gespräch kommen. Und da, glaube ich, muss Deutschland sein Gewicht, was es in der Europäischen Union hat und was es auch im weltweiten Zusammenwirken hat, deutlich zielgerichteter und mit höherem Engagement einbringen, als das - so hatte ich den Eindruck - in den vergangenen Jahren der Fall war."

