In der Pflege fehlen Fachkräfte - das ist inzwischen gut bekannt. Was das im Alltag bedeutet, ist nun in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu spüren. Hier muss ein Pflegeheim der Caritas schließen. Denn es war einfach nicht möglich, ausreichend Pflegekräfte für die zwanzig Bewohner und Bewohnerinnen zu finden.