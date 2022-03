Caritas International Freiburg: Afghanisches Team und Büro in Kabul noch sicher

Der Leiter von Caritas International weiß, dass das Team der Freiburger Hilfsorganisation in Afghanistan derzeit in Kabul noch in Sicherheit ist.

Caritas International mit Sitz in Freiburg beschäftigt insgesamt 25 lokale Ortskräfte und zwei europäische Mitarbeiter in Afghanistan, sagte Oliver Müller im SWR-Interview. Bislang sei unklar, wann und ob alle ausgeflogen werden. Das betreffe auch den dortigen Büroleiter von Caritas International in Kabul direkt. Die Kontakte zum Auswärtigen Amt in Berlin liefen derzeit über Caritas International in Freiburg, so Müller. Trotz der aktuellen Situation hofft Müller, dass Caritas International auch weiterhin vor Ort Menschen wird helfen können, da man als humanitäre Organisation gelte.

Das SWR-Interview mit Oliver Müller zum Nachhören:

SWR: Große Verwunderung allenthalben: Deutschland evakuiert aus Afghanistan Botschaftsangehörige und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Spät, wie sehr viele feststellen, die das ganze Geschehen dort beobachten. Kommt für Sie die Evakuierung auch zu spät?

Müller: Der Siegeszug der Taliban kommt wesentlich früher als wir das alle gedacht haben. Das gilt auch für uns, obwohl wir uns in dem Land, glaube ich, wirklich gut auskennen, nach über zwei Jahrzehnten Engagement. Jetzt wird fieberhaft an Evakuierung gearbeitet. Und ja, es stellt sich für mich schon die Frage, ob es nicht Sicherheitskreise hätte geben müssen, die es vielleicht noch etwas besser wissen als wir. Aber jetzt ist es so wie es ist und ich hoffe, dass es gelingt, jetzt alle rechtzeitig aus dem Land rauszuholen, die in Gefahr stehen Opfer der islamistischen Taliban zu werden.

SWR: Wie viele Ortskräfte arbeiten in wie vielen Projekten bei Ihnen in Afghanistan oder haben bisher dort gearbeitet?

Müller: Wir haben ein Büro in Kabul als Caritas International mit zwei europäischen Mitarbeitern. Der deutsche Büroleiter ist momentan noch vor Ort und 25 lokalen Mitarbeitenden. Darüber hinaus gibt es viele Projektpartner im ganzen Land. Das sind aber eigenständige lokale Nichtregierungsorganisationen. Das heißt, wir haben jetzt hauptsächlich unsere rund 25 lokalen Mitarbeitenden im Blick, die alle in Kabul leben und jetzt erst einmal zu ihren Familien zurückgekehrt sind, denen es bislang allen gut geht.

SWR: Das heißt, sie müssen nur ihren Büroleiter evakuieren oder evakuieren sie auch die anderen 25 Mitarbeitenden plus deren Familien, weil sie gefährdet sind?

Müller: Ja, das ist eine Frage, auf die wir leider noch keine Antwort geben können, weil wir keine wirklich verlässliche Information der deutschen Botschaft in Kabul haben. Ob unsere Mitarbeitenden denn in Frage kommen auch evakuiert werden zu können. Man muss dazu sagen, dass wir als humanitäre Organisation bislang nicht in der besonderen Aufmerksamkeit der aufständischen Gruppierungen standen. Man hat uns abgenommen und hat akzeptiert, dass wir eine humanitäre Organisation sind, dass es uns um Überlebenshilfe geht und dass wir keine anderen Ziele verfolgen. Das war und ist die wichtigste Lebensversicherung für unsere Mitarbeitenden gewesen. So gesehen habe ich eine gewisse Hoffnung, dass es auch gelingt in Zukunft in Afghanistan notleidenden Menschen und es ja eines der ärmsten Ländern der Welt, beizustehen. Gleichwohl haben wir keinerlei Gewissheit momentan, welcher Flügel der Taliban sich jetzt da wirklich durchsetzt und was das jetzt für die lokalen Mitarbeitenden heißt. Es ist eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Die Menschen sind zuhause, bleiben in ihren Häusern und warten erst einmal ab. Ich hoffe sehr, dass unseren Mitarbeitern nichts passiert oder, dass sie doch noch berechtigt sind, auch evakuiert zu werden, wenn sie die Gefahr sehen. Aber dazu kann ich momentan noch nichts sagen.

SWR: Das heißt, der Mitarbeiter von Caritas International bleibt erstmal vor Ort?

Müller: Die lokalen Mitarbeiter sind alle vor Ort, bleiben erstmal vor Ort. Wir werden sie, beziehungsweise haben sie aber schon der Deutschen Botschaft gemeldet. Ob dann eine Evakuierung für sie auch vorgesehen und realistisch ist, das kann ich selbst gar nicht sagen, das liegt in der Zuständigkeit der Botschaft und des Auswärtigen Amtes.

SWR: Was wissen Sie über den Aufenthaltsort ihres Büroleiters in Kabul? Ist er in Sicherheit, wann wird er ausgeflogen, wird er überhaupt ausgeflogen?

Müller: Er ist dort gut untergebracht. Der Knackpunkt ist der Weg zum Flughafen und es sind die äußerst chaotischen Verhältnisse dort. Es ist allen Ausländern, die noch im Lande sind, angeraten erst noch einmal zu Hause zu bleiben und erst zum Flughafen zu gehen, wenn wirklich auch das OK vorliegt, dass es dort ein Flugzeug gibt, dass sie außer Landes bringt. Das ist momentan noch nicht der Fall, von daher bleibt er erst noch einmal in seiner Unterkunft. Wir gehen aber schon davon aus, dass er in den nächsten Tagen das Land verlassen wird.

SWR: Wie läuft die Koordination seitens der Deutschen Botschaft, die sich inzwischen auch nicht mehr im Botschaftsgebäude befindet, sondern am Flughafen? Bekommen Sie die Info, müssen Sie das vermitteln, organisiert das ihr Mitarbeiter selbst vor Ort, wie ist da die Informationslage?

Müller: Wir stehen von Freiburg aus mit dem Auswärtigen Amt, auch mit dem Krisenstab, in direktem Kontakt. Gleichzeitig, und das ist auch gut so, hat unser Mitarbeiter in Kabul direkten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Botschaft vor Ort. Weil letztlich müssen die Fragen, wann, wo, wie evakuiert werden kann, ja vor Ort geklärt und kommuniziert werden. Dieser Kontakt klappt gut, die generellen Verhältnisse sind nach wie vor unübersichtlich. Es muss jetzt offensichtlich viel improvisiert werden vor Ort und das macht die Lösung dieser schwierigen Aufgabe nicht unbedingt einfacher.

Breaking News: Caritas-Büroleiter aus Afghanistan ausgeflogen

Der Leiter des afghanischen Büros von Caritas International in Kabul, Stefan Recker, ist in Sicherheit. Oliver Müller von Caritas International in Freiburg bestätigte am Dienstag Nachmittag auf SWR-Nachfrage, dass Recker in Usbekistans Hauptstadt Taschkent gelandet ist. Die mehr als 20 Ortskräfte sind hingegen noch in Afghanistan. Caritas International hat dem Auswärtigen Amt eine Liste der Ortskräfte übergeben, um diese ebenfalls ausfliegen zu können. Die Caritas betonte auf Twitter, dass mit Hochdruck an der Fortsetzung der Humanitären Hilfe in Afghanistan gearbeitet werde.