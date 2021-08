Mitarbeitende von Caritas International sind aus Afghanistan zurück in Deutschland. Auch der bisherige Büroleiter des katholischen Hilfswerks in Kabul.

Stefan Recker, der bisherige Büroleiter des katholischen Hilfswerks Caritas International in Kabul, ist am Mittwochnachmittag in Freiburg eingetroffen. Er war von der Bundeswehr kurzfristig aus Kabul evakuiert und über Taschkent in Usbekistan nach Frankfurt geflogen worden.

Die Lage am Flughafen in Afghanistan sei bei seiner Abreise chaotisch, aber nicht völlig außer Kontrolle gewesen. In Freiburg angekommen schilderte er dem SWR die Szenen bei der Ausreise:

Weiter Caritas-Mitarbeiter in Afghanistan

Vor Ort sind nach wie vor afghanische Ortskräfte, die bislang im Land gearbeitet haben. Recker betonte, dass jetzt nach Lösungen gesucht werde, alle Ortskräfte vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. Das könnte eine Rückkehr in ihre Heimatdörfer sein, aber auch eine Ausreise in Nachbarländer Afghanistans oder nach Deutschland.

"Wir von Caritas International bemühen uns, unsere nationalen Teammitglieder und -mitgliederinnen aus Afghanistan herauszuholen. Wir wissen allerdings nicht, wie genau."

Das ganze Interview mit Stefan Recker hier zum Nachlesen:

Weitere Rettungsflüge eingetroffen

Am frühen Donnerstagmorgen sind in Frankfurt weitere Maschinen mit Menschen aus Afghanistan gelandet. Die Flieger waren in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet - dorthin hatte die Bundeswehr die Menschen zuvor aus der afghanischen Hauptstadt Kabul gebracht. Insgesamt befanden sich rund 500 Menschen an Bord der beiden Flugzeuge. Weitere Flüge aus Taschkent werden in Frankfurt noch erwartet.

Die Bundeswehr hatte in dieser Woche ihre Rettungsaktion für Deutsche und Afghanen begonnen, um sie nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen.