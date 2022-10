Caritas International besorgt über Situation in der Ukraine

per Mail teilen

"Ich mache mir ganz große Sorgen vor allen Dingen im Hinblick auf den Winter dort. Weil viele Menschen doch unter völlig unzureichenden Bedingungen leben. Zum Beispiel in teilzerstörten Häusern ohne Fenster, oder, wo gerade eben so ein Raum hergerichtet werden konnte. Im Herbst geht das noch eingeschränkt, aber wenn der kalte Winter in die Ukraine zurückkehrt, dann wird es für die Menschen extrem schwierig. Und wenn dann noch dazu die Wärmeversorgung nicht funktionieren sollte, und genau die ist ja momentan auch Ziel der russischen Angriffe, dann würde das für sehr viele Menschen eine Katastrophe bedeuten."