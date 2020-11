per Mail teilen

Bis Ende September wurde das Caritas-Haus am Feldberg über den Rettungsschirm des Bundes unterstützt. Jetzt ist die Mutter-Kind-Klinik auf sich allein gestellt – mit Folgen.

"Der Rettungsschirm hatte uns 60 Prozent des Vorjahresumsatzes erstattet", berichtet Udo Wankelmuth, der Geschäftsführer des Caritas-Hauses am Feldberg. Doch damit war am 30. September Schluss. Im Gegensatz zu anderen Rehakliniken bekommen Mutter-Kind-Kliniken seitdem keine Ausfallvergütungen mehr. "Dadurch sind wir in eine absolute Schieflage gekommen."

Mutter-Kind-Kliniken fürchten um ihre Existenz

Mit einem Defizit von mehr als einer halben Million Euro rechnet Wankelmuth bis Ende des Jahres. Denn zwar ist die Einrichtung seit Juni wieder geöffnet. Doch aufgrund der Hygienevorschriften kann sie nicht mehr voll belegt werden. Ohne den Rettungsschirm sei die Klinik, wie alle Mutter-Kind-Einrichtungen, in ihrem Bestand gefährdet, so Wankelmuth. 170 Mitarbeiterinnen – es sind vor allem Frauen – wären betroffen.

Er verstehe nicht, warum die insgesamt rund 70 Mutter-Kind-Vorsorgeeinrichtungen in Deutschland nun nicht mehr unterstützt würden, so der Klinikchef. Dort werde Familien geholfen, die in sozialen und gesundheitlichen Schwierigkeiten seien. Er fordert, dass der Rettungsschirm, wie bei anderen Reha-Einrichtungen auch, weiter aufgespannt bleiben soll – bis mindestens Ende März 2021. "Damit wir gut über den Winter kommen."