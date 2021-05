Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben. Dazu gibt es seit 2019 das Teilhabechancengesetz. Doch das Instrument läuft 2024 aus. Die Caritas in Freiburg fordert, es umgehend zu entfristen.

Jahre lang fand Michael Reinhard aus Weil am Rhein keinen Job. Egal wo sich der gelernte KfZ-Mechaniker auch bewarb – der 57-Jährige bekam eine Absage nach der anderen.

"Das war dann meistens das Aus bei Vorstellungsgesprächen, wenn die mitgekriegt haben: Oh, der hatte einen Bandscheibenvorfall. Und dann auch noch das Alter, ich bin nicht mehr der Jüngste." Michael Reinhard, Weil am Rhein

Dann kam vor zwei Jahren das Teilhabechancengesetz. Die Idee: Unternehmen einen Anreiz dafür bieten, Langzeitarbeitslose einzustellen. Dafür zahlt das Jobcenter den Arbeitgebern bis zu fünf Jahre einen Lohnkostenzuschuss. Durch das Teilhabechancengesetz haben 2.560 Langzeitarbeitslose in Baden-Württemberg wieder eine Arbeit gefunden.

Auch Michael Reinhard fand so einen neuen Job. Er arbeitet in einem Second-Hand-Laden im Verkauf und im Büro. Die ersten zwei Jahre hat das Arbeitsamt bezahlt und jetzt noch zwei weitere Jahre draufgelegt. In der ersten Zeit bekam Reinhard außerdem einen Coach zur Seite gestellt, der ihm nach der langen Beschäftigungslosigkeit wieder an den Arbeitsmarkt heranführen sollte.

Das Gesetz ist gut, aber leider befristet

Die Caritas in Freiburg hat langjährige Erfahrungen mit Langzeitarbeitslosen und befürwortet das Gesetz. Sie stellt Langzeitarbeitslise etwa in der Pflege, der Verwaltung oder als Hausmeister an. Damit bekämen Menschen, die schon lange arbeitslos sind, wieder eine neue Perspektive.

"Sie können jetzt durch das Gesetz wieder über einen längeren Zeitraum Beschäftigung finden. Das sind viele ältere Menschen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, viele Menschen ohne berufliche Ausbildung, Alleinerziehende." Clemens Litterst, Referent für Arbeit bei der Caritas Freiburg

Doch das Gesetz hat in den Augen des Wohlfahrtverbands einen Haken: Es ist befristet bis Ende 2024. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Die Caritas Freiburg fordert, diese Befristung aufzuheben.

Das Gesetz erfährt auch über die Landesgrenzen hinaus Unterstützung: Die Deutsche Bahn etwa hat in den letzten beiden Jahren eine Vielzahl von ehemals Langzeitarbeitslosen angestellt. Im März hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ein positives Zwischenfazit gezogen. Vielleicht wird das Gesetz also über das Jahr 2024 verlängert.