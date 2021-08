Der bisherige Büroleiter von Caritas International in Kabul ist wieder in Freiburg. Seine Eindrücke von der Afghanistan-Ausreise schildert er im SWR.

Der Freiburger Stefan Recker, bisheriger Büroleiter von Caritas International in Afghanistan, war von der Bundeswehr kurzfristig aus Kabul evakuiert und über Taschkent in Usbekistan nach Frankfurt geflogen worden. Unmittelbar nach seiner Ankunft am Freiburger Hauptbahnhof am Mittwoch Nachmittag war er bereit mit dem SWR zu sprechen. Das Interview mit ihm führte der Reporter Thorben Langwald:

SWR: Herr Recker, Sie sind gerade erst wieder zurück in Deutschland. Können Sie uns kurz schildern, wie die Situation gerade aktuell in Afghanistan ist, wie geht es den Leuten?

Recker: Die Taliban haben die Macht übernommen, sie versuchen sie zu konsolidieren. Viele Menschen haben Angst vor den Taliban aufgrund der Erlebnisse vor 20 Jahren und weil es während der Machtübernahme Massaker an Regierungsmitarbeitern in verschiedenen Distrikten und Provinzen gab. Die Taliban zeigen sich jetzt recht konziliant und friedlich. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber viele Menschen haben trotzdem Angst und daher auch die Bilder vom Flughafen mit diesem wahnsinnigen Chaos. Wenn die Leute keine solche Angst hätten, würden sie nicht auf Flugzeuge springen, über Mauern klettern und solche Geschichten. Da ist völliges Chaos am Flughafen. Die Menschen wollen rein und sie werden nur mit großer Mühe von den Sicherheitskräften davon abgehalten.

SWR: Sie sind gestern geflogen, wie sah es da am Flughafen aus? War die Lage immer noch chaotisch?

Recker: Die Lage war chaotisch aber ein bisschen unter Kontrolle. Das afghanische Militär, was noch existiert - also nicht die Taliban - hat zusammen mit amerikanischen Soldaten das Tor, durch das ich ging, bewacht und haben Leute rausgefiltert. Ich habe da mit erhobenem deutschem Pass rumgewedelt, bin dann durch die Menge von Afghanen, die rein wollten, gegangen. Ein amerikanischer Soldat hat mich dann aus der Menge rausgefischt und mich in eine Gruppe rein bugsiert, die darauf wartete reingelassen zu werden. Das waren Deutsch-Afghanen, Amerikaner-Afghanen, die alle amerikanische oder deutsche Pässe hatten. Dann warteten wir eine halbe Stunde, wir wurden durchsucht, das Gepäck wurde durchsucht. Dann ging man durchs erste Tor rein, immer so schrittweise so peu à peu weiter, über vier Stunden, bis wir dann hinter dem Airbus standen, der uns letztendlich nach Taschkent geflogen hat. Wir waren 130 Leute und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass ich mich ganz herzlich bei der Bundeswehr bedanken möchte, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Die Soldaten haben das supergut gemacht, uns da durchzuschleusen, das war sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür!

SWR: Sie haben selbst 27 Ortskräfte vor Ort, von anderen Organisationen gibt es auch noch viele, viele Ortskräfte. Wie schätzen Sie deren Situation ein, gibt es die Chance die rauszuholen?

Recker: Wir von Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, bemühen uns unsere nationalen Teammitglieder aus Afghanistan herauszuholen. Wir wissen allerdings nicht genau wie. Die Operation, die Luftbrücke wird irgendwann aufhören. Ich weiß nicht wann, das kann sehr schnell passieren, das kann auch länger dauern. Ich weiß es nicht. Wir versuchen auf jeden Fall sie in Sicherheit zu bringen, dass sie in ihre Dörfer zurückkehren können, oder ins nahe gelegene Ausland oder aber tatsächlich nach Deutschland. Wir versuchen verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch, dass ein Mitarbeiter das macht und eine andere Mitarbeiterin das. Wir müssen schauen, dass wir personalisierte Lösungen finden, je nach Bedrohungsszenario. Manche Leute wollen auch dableiben, unter anderem auch wegen ihrer erwachsenen Kinder. Weil, es ist klar, wenn nach Deutschland, dann nur Kinder, die unter achtzehn sind. Einige haben Mädchen, die sind achtzehn, neunzehn Jahre alt, wenn sie die zurückließen, die würden dann als Zwangsbräute für Taliban-Kämpfer dienen müssen. Das will keiner. Von daher wollen wir alles Mögliche tun, dass wir diese Leute werden schützen können.

SWR: Könnten Sie kurz beschreiben, wie sieht die Situation auf den Straßen in Kabul derzeit aus?

Recker: Die Situation auf den Straßen ist relativ normal, es ist ein bisschen weniger Verkehr über den Tag. Morgens und abends sehr viel weniger Verkehr. Morgens und abends ist normalerweise Berufsverkehr, stockender Verkehr, stop-and-go. Es ist sehr, sehr anstrengend. Momentan ist es so, dass sehr viel weniger Verkehr während der Stoßzeiten ist. Tagsüber ist es fast normal. Wir kamen gestern zum Flughafen ganz gut durch. Man musste halt verschiedene Schleichwege fahren. Die meisten Läden haben offen, nicht alle, größere Läden haben geschlossen. Die haben auch ihre Ware ein bisschen versteckt, damit sie nicht direkt geplündert werden. Banken haben leider zu und das ist ein großes Problem für alle, denn ohne Geld kann man nichts kaufen. Wir können keine Projekte durchführen. Man weiß nicht, wann die Banken aufmachen werden. Die Taliban haben gesagt, die Banken sollen aufmachen. Die Banken selber sagen, nein, wir können nicht, weil sie selber Angst vor Plünderungen haben. Das ist eine unklare Situation, die müssen wir irgendwie lösen.

SWR: Wie schwer war es für Sie zum Flughafen zu gelangen?

Recker: Für mich selbst war es jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Es war anstrengend, es war stressig, aber es war jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Ich musste 600 Meter laufen, diese Situation vor dem Tor, wo ich mit dem Pass gewedelt habe und der Amerikaner mich dann aus der Menge rausgezogen hat, dann ging es halt peu á peu weiter und nach vier Stunden standen wir hinter dem Flieger. Das war anstrengend und man wusste nicht, wie es weitergeht, aber als ich im Flughafen selbst drin war, da wusste ich, ok, es geht irgendwie weiter. Die werden mich nicht wieder vor die Tür setzen. Das war schon eine Erleichterung für mich. Da waren auch Kinder von afghanischen Familien dabei. Für die war es extrem traumatisierend, weil die afghanischen Soldaten mit Sturmgewehren, aber auch mit schweren Maschinengewehren in die Luft geschossen haben.

SWR: Mit welchen Bildern im Kopf sind Sie heute hier angekommen?

Recker: Die Bilder im Kopf, das ist schwierig zu sagen. Natürlich habe ich das Schicksal meiner nationalen Teammitglieder im Kopf, um die ich mir echt Sorgen mache, die selbst Angst haben vor Taliban-Aktionen, vor Racheaktionen, vor Repressalien. Wir versuchen da irgendwas zu machen von Caritas International. Wir wissen noch nicht genau was, aber wir werden etwas machen. Wir versuchen die Leute aus dem Land rauszuholen oder im Land zu schützen. Bilder? Natürlich der Tripp zum Flughafen, der sehr anstrengend war, die Situation im Flughafen, auch sehr anstrengend, sehr stressig. Und heute Morgen hatte ich ein schönes Frühstück mit Speck und Würstchen, das war natürlich erstmal das Highlight des Tages.

SWR: Ist die nervliche Anspannung bei Ihnen immer noch da?

Recker: Das kann ich nicht so sagen, das kommt meistens später raus. Heute Abend beim Bier wahrscheinlich. Ich arbeite seit 30 Jahren in Krisengebieten, in Konfliktsituationen. Ich meine, ich habe schon ein relativ dickes Fell. Man muss schauen, wie es sich entwickelt.

SWR: Wie schwer ist es derzeit noch aus Afghanistan rauszukommen?

Recker: Für westliche Ausländer ist es halt, wie für mich. Es war stressig, es war ein bisschen gefährlich, es war jetzt aber nicht unmöglich. Für Afghanen ist es schwierig. Ich weiß nicht genau, wie die Situation an den Grenzen zu den Nachbarländern ist. Nach Pakistan, nach Iran, nach Usbekistan, nach Tadschikistan. Ich denke, dass es da schon Wege gibt, dass Afghanen über diese Grenzen rüberkommen. Da muss man einfach abwarten.

SWR: Wie sehr fürchten Sie um Ihre Ortskräfte?

Recker: Ich habe schon Angst, dass denen was passieren könnte. Vielleicht den einen mehr als den anderen. Einige sind mehr exponiert als andere. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe mal, dass zumindest in den ersten Monaten nach der Machtübernahme, die Taliban sich konziliant zeigen, auch um internationale Anerkennung zu gewinnen, und daher auf Racheaktionen oder von Repressalien gegenüber Mitgliedern von ausländischen Organisationen absehen. Man weiß nicht, was später kommt, in ein, zwei oder drei Monaten.