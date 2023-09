Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald hat Insolvenz angemeldet

per Mail teilen

Dass der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald finanzielle Probleme hat, war bekannt. Jetzt ist klar: Dem Verband droht die Pleite. Wie geht es nun weiter?

Der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Das teilte der Verband am Donnerstag in Freiburg mit. Die schwierige wirtschaftliche Lage lasse sich nicht mehr anders abwenden, sagte der neue Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Liegener. Damit der Verband seine soziale Arbeit wie bisher weiterführen kann, sollen externe Experten in den kommenden Monaten einen sogenannten Sanierungsplan erarbeiten. Damit soll der Verband wirtschaftlich neu aufgestellt werden.

Qualität der Pflege soll keinen Schaden nehmen

"Einschränkungen im Umfang und bei der Qualität der Versorgungsleistungen und des Betreuungsangebots gibt es keine", sagte der seit August amtierende Vorstandsvorsitzende Liegener. Die Betreuung und Versorgung der Menschen in den Pflegeeinrichtungen des Verbands sei durch das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gesichert, hieß es am Donnerstag weiter. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekämen weiterhin ihr Geld. Ihre Arbeitsplätze seien nach aktuellem Stand sicher.

Pressekonferenz des Caritasverbands Breisgau-Hochschwarzwald: Thilo Jakob, Pressesprecher des Caritasverbands Breisgau Hochschwarzwald, der Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Liegener, Dirk Pehl, Insolvenzverwalter von der Kanzlei Schultz & Braun und Eike Edo Happe, Insolvenzverwalter bei Eckert Law in Hannover (v.l.). SWR

Als Grund für die schwierige Lage führte der Verband Probleme wie den Fachkräftemangel in der Altenhilfe an, der der Branche insgesamt schwer zusetze. Gleichzeitig dauere die Anerkennung ausländischer Pflegefachkräfte viel zu lange.

Verband mit Hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald befindet sich seit einiger Zeit in schweren Turbulenzen. Wegen der drohenden Insolvenz war im August der Vorstandsvorsitzende des Verbands ausgetauscht worden. Ende Juli hatte die Staatsanwaltschaft Räume der Caritas im Raum Freiburg durchsucht. Sie ermittelt wegen möglichem Betrug bei der Abrechnung von Pflegeleistungen. Die Anwälte des Caritasverbands hatten die Vorwürfe zurückgewiesen und die Durchsuchung als "unverhältnismäßig" kritisiert.

Bei dem Wohlfahrtsverband arbeiten rund 800 hauptamtliche und mehr als 400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er bietet unter anderem ambulante und stationäre Pflegeleistungen an. Für das vorerst geschlossene Pflegeheim in Glottertal gebe es mehrere Interessenten, sagte Liegener. Er sei zuversichtlich, dass man bis Jahresende einen "guten" neuen Träger finden werde.