Die Bundesregierung möchte Cannabis bis 2024 legalisieren. Auf dem Kongress „Cannabis is our Business“ in Freiburg sprechen sich Experten aus verschiedenen Branchen über die Herausforderungen und Chancen der Legalisierung.

Sendung am Di. , 6.12.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus Südbaden, SWR4 BW Südbaden