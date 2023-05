Offenes Verfahren um Campingplatz Kandern

Für den Campingplatz in Kandern (Landkreis Lörrach) sucht die Stadt einen neuen Pächter oder Käufer. Über die Gründe wurde bei der Gemeinderatssitzung aber nichts mitgeteilt.

Mittles eines sogenannten Interessenbekundungsverfahrens sollen neue Pächter oder Käufer für den Campingplatz gefunden werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Es gebe auch bereits Interessenten, sagte Bürgermeisterin Simone Penner am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung. Eine genaue Zahl nannte sie nicht. Klar sei aber, dass der Campingplatz erhalten bleiben solle. Für die Dauercamper des Platzes geht die Zitterpartie also weiter, da noch nicht klar ist, ob sie übernommen werden.

Interessenten müssen Betriebskonzept vorlegen

Wer das drei Fußballfelder große Gelände kaufen oder pachten darf, entscheidet der Gemeinderat, wenn alle Bewerbungen mit Betriebskonzept vorliegen. In den Konzepten sollen die Interessenten darlegen, wie sie den Platz führen wollen und ob sie pachten oder kaufen möchten. Jetzt dürfte aber schon klar sein, dass die Interessenten Geld - wenn nicht gar viel Geld - mitbringen müssen. Denn die Stadt hat in den vergangenen Jahren nichts in die Anlage investiert und begründete das mit fehlenden finanziellen Mitteln.

Wieso wurde den aktuellen Pächtern gekündigt?

Auch das bisherige Pächterehepaar wollte den Campingplatz schon kaufen - die Stadt lehnte aber immer ab. Jetzt wurde ihnen fristgerecht zum Ende des Jahres gekündigt. 17 Jahre lang hat sich das Ehepaar um den Campingplatz in Kandern gekümmert. Doch die Frage des Warum steht auch nach der Gemeinderatssitzung noch immer im Raum. Obwohl 50 Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal waren und danach gefragt wurde, blieb die Antwort aus. Eine Gemeinderätin sagte lediglich: Man wisse schon lange, dass Handlungsbedarf bestehe. Dann seien aber Wahlen und Corona dazwischen gekommen. Auch wurde gesagt, man habe mit den Pächtern in nichtöffentlicher Sitzung Gespräche geführt, was diese im Anschluss an die Sitzung jedoch verneinten.

Kinder der Pächter starten Petition

Wir sammeln auch immer noch weiter, zwar nicht als Töchter, aber als Bruder und Schwester😊❤ Ein Großer dank an alle,...Posted by Terrassen-Camping-Kandern on Friday, March 4, 2022

Die Töchter des Pächterehepaares haben eine Petition gegen die Kündigung ihrer Eltern gestartet. Sie sammeln über eine Internetseite Unterschriften. "Wir wollen unseren Campingplatz weiterführen!" steht auf der Seite. Bis Dienstmorgen haben bereits 889 Menschen unterschrieben.