One-Night-Camp: Ganz privat mitten im Schwarzwald zelten

Im Zelt oder Camper unter Sternen schlafen. Dazu muss man nicht ans Mittelmeer. Der Schwarzwald liegt bei Campern voll im Trend. Aber nicht alle zelten auf dem Campingplatz.

Endlich Pfingstferien! Besonders Camping boomt. Und das auch im Schwarzwald, dem zweitbeliebtesten Campingziel Deutschlands. Individualisten schlagen ihr Zelt da auch gerne mal auf einer Kuhweide oder im Privatgarten auf. Andere steuern ihr Wohnmobil auf einen Schotterplatz am Waldrand. Geht das denn? One-Night-Camps machen's möglich.

One-Night-Campen ist so ähnlich wie Wildcampen, aber legal. Denn Wildcampen ist in Deutschland verboten. Wanderer, die mit Zelt und Schlafsack auf Wandersteigen unterwegs sind, wollen aber oft nicht noch zig Kilometer zum nächsten Campingplatz laufen oder im Hotel schlafen. Und Leute mit Wohnmobil suchen vielleicht ein einsames Plätzchen im Schwarzwald ohne den Rummel und die Nachbarn links und rechts auf dem Campingplatz.

So sind die Regeln zum Wildcampen in Deutschland In Deutschland ist Wildcampen grundsätzlich verboten. Um sich bei einer brenzligen Wetterlage zu schützen, darf man durchaus auch mal zum Beispiel im Auto übernachten. Oder auch, um seine Fahrtüchtigkeit wieder herzustellen, also wenn man nach einer langen Wanderung nicht mehr sicher fahren kann. Aber Achtung: Wer sich fest installiert, Stühle und Grill auspackt, betreibt Wildcampen. Das ist in den meisten Ländern, wie auch in Deutschland, verboten und kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Besonders teuer kann es werden, wenn man sich in ein Naturschutzgebiet verirrt hat und da eventuell sogar noch Feuer macht und Müll hinterlässt.

Für diese Menschen sind One-Night-Camps eine gute Alternative: Privatleute bieten ihnen kleine Stellplätze auf ihren Grundstücken an. Da ist auch von Mikrocamping die Rede, also Camping im ganz kleinen Rahmen - ruhig, einfach, naturnah und naturverträglich. Als Bonus haben die privaten Gastgeber oft auch die besten Tipps, wo der Sonnenuntergang am schönsten ist. Ach ja: Streng begrenzt auf eine Nacht ist das One-Night-Campen übrigens gar nicht. Wem das eine Mal gefallen hat, darf auch mehrere Nächte bleiben - und wiederkommen sowieso.

One-Night-Camps sind kleine Wald-und-Wiesen-Plätzchen - vielleicht an einem Bauernhof, in einem verwunschenen Obstgarten oder direkt am rauschenden Bach. Dort können zwei, drei Zelte stehen. Ein Landwirt bietet zum Beispiel Wanderern seine Kuhweide an oder Privatleute ihren großen Garten mit Feuerstelle. Manchmal gibt es Schotterplätze fürs Wohnmobil und sogar ein kleines Waschhäuschen. Andere One-Night-Camps haben weder Klo noch Dusche. Dafür bieten sie eine herrliche Aussicht mitten in der Natur für wenig Geld.

Campen beim Martibur in Waldshut-Tiengen. Der private Stellplatz liegt auf einer Hochebene nahe beim Hof. Nomady

Die meisten One-Night-Camp-Angebote liegen zwischen 10 und 25 Euro pro Nacht und Person. Für 6 Euro gibt es auch schon mal einen einfachen Parkplatz fürs Wohnmobil, nur mit Trinkwasser-Anschluss. Und für um oder über 50 Euro gibt es deutlich mehr Komfort im Bauwagen, Fass oder Tipizelt mit richtigem Bett, Strom, Feuerholz und warmer Dusche. Die meisten One-Night-Camps sind aber einfach.

Die Gäste sind nicht anspruchsvoll.

Cornelia Kunzelmann beispielsweise bietet einen "Zeltplatz mit herrlichem Weitblick" am Ende der zweiten Etappe des Albsteiges in Dachsberg im Kreis Waldshut. In einer Gartenhütte hat sie einen Unterstand, Toilette und Waschgelegenheit. Sie sei überrascht, sagt sie, wie viele junge Menschen zelten kommen. Dass Wandern bei denen wieder "in" ist, hätte sie ohne ihr One-Night-Camp vielleicht gar nicht mitgekriegt.

Auch für Sonja Teufel stehen die Einnahmen durchs One-Night-Camp weniger im Vordergrund als die Begegnungen. Sie bietet Plätze für Zelte und Wohnmobile auf ihrem Bio-Bauernhof in Küssaberg (Kreis Waldshut) an - zwischen Kühen, Hühnern, Ziegen und Schafen. Die Gäste seien sehr dankbar, kommen zu dürfen, gerade mit Kindern. Die Begegnungen hätten sie sogar inspiriert, selbst auch mal wieder campen zu gehen, erzählt sie. Und von den Campern profitiere ja auch der eigene Hofladen.

Wer zu Fuß oder per Velo im Schwarzwald unterwegs ist, braucht einen Schlafplatz möglichst direkt am Weg. Das war der Ursprungsgedanke von Corinna Steinkopf, der Tourismusbeauftragten im Landkreis Waldshut. Sie hat die One-Night-Camps im Schwarzwald quasi erfunden. Das Konzept hat sie inzwischen an die Schwarzwald Tourismus GmbH übergeben und andere Kreise haben es adaptiert.

Ihr Ziel: dass die Wanderer an Wandersteigen möglichst innerhalb von ein, zwei Kilometern einen geeigneten Zeltplatz finden. Die One-Night-Camps sieht Corinna Steinkopf als Ergänzung, nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Campingplätzen im Schwarzwald. Wer dort Zwischenstation machen kann, freue sich vielleicht auf die warme Dusche und das Restaurant später auf dem Campingplatz.

Wir wollten ein Netz aus legalen Trekkingcamps schaffen und die bestehenden Camps und Zeltplätze damit in einem wanderbaren Abstand verbinden.

Die One-Night-Camps sollen also das Angebot an Campingplätzen und Trekkingcamps im Schwarzwald ergänzen, die oft auch schnell ausgebucht sind. Der Landkreis Waldshut - wie inzwischen auch andere Kreise - unterstützt die Gastgeber dabei, unbürokratisch die nötigen Genehmigungen für die Mini-Campingplätze einzuholen. Die überregionale Vermarktung läuft über eine Online-Buchungsplattform.

So berichtete SWR Aktuell am 18.5.2024 über den Camping-Boom im Schwarzwald:

Die Schwarzwald Tourismus GmbH arbeitet bei den One-Night-Camps mit der Buchungsplattform Nomady zusammen, der größten Plattform für naturnahe Übernachtungen im Alpenraum. Vorteil: Interessenten sehen online direkt, wo es noch freie Plätze für Zelte, Vans oder Wohnmobile gibt, und können gleich buchen. Im Internet finden sie auch Details, ob etwa an einem Platz Handys geladen werden können oder wo der nächste Bäcker ist.

Nomady bietet aktuell mehr als 130 One-Night-Camps im Schwarzwald an. Etliche seien jetzt in den Pfingstferien auch kurzfristig noch zu haben, bestätigt Lisa Eberhard von Nomady.