An der Unternehmensspitze des Badischen Winzerkellers in Breisach gibt es eine Umbildung: Isabella Weidler, erst vor wenigen Wochen in den Vorstand gewählt, machte aus persönlichen Gründen einen Rückzieher. Die ehemalige Badische Weinkönigin und Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH bat noch vor Antritt des Amtes, von ihren Aufgaben entbunden zu werden, teilte der Winzerkeller mit. André Weltz bleibt geschäftsführender Vorstand; die zweite Person im Führungsduo muss nun neu gewählt werden.