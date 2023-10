Am Donnerstag wird in Berlin der Deutsche Schulpreis 2023 vergeben. Zu den 15 Kandidaten zählen auch 2 aus BW: die Ott-Schule in Sigmaringen und die Brommer-Schule in Merdingen.

Welche ist die beste Schule Deutschlands? Das entscheidet sich am Donnerstag bei der Vergabe des begehrten Deutsche Schulpreises in Berlin. Mit dabei im Finale in Berlin: die Hermann-Brommer-Grundschule in Merdingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und die Sebastian-Ott-Schule in Sigmaringen.

Daumen Drücken in Merdingen beim Public Viewing

Hochspannung in Merdingen: Über 100 Kinder und Eltern treffen sich am Donnerstagmittag in der Brommer-Schule zum Public Viewing. Die Preisverleihung wird nämlich ab 12:15 Uhr live in der ARD-Mediathek gestreamt. Die Grundschule ist in der Endauswahl um die renommierte Auszeichnung, die ganz nebenbei mit 100.000 Euro (Hauptpreis) dotiert ist; fünf weitere Preise mit je 30.000 Euro.

Jury beeindruckt vom Merdinger Schulkonzept

Zwei Tage lang hatten sich Mitglieder der Preis-Jury den Unterricht in Merdingen angeschaut. Sie fanden es "beeindruckend zu sehen, dass Inklusion gelebt wird". Auch von der Vielfalt der pädagogischen Methoden zeigten sie sich angetan. Die 110 Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung werden in sogenannten Familienklassen, also altersübergreifend, unterrichtet.

Teamarbeit ist unter den Lehrkräften selbstverständlich. Statt Frontalunterricht wird jedes Kind individuell gefördert. Ziel sei es, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu begleiten und sie in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung zu fördern, sagt Schulleiterin Alexandra Mangold.

Förderschule aus Sigmaringen ebenfalls preisverdächtig

Auch in Sigmaringen schaut man gespannt Richtung Berlin. Die Sebastian-Ott-Schule ist ebenfalls für den Deutschen Schulpreis nominiert. Die Schule ist Teil des Erzbischöflichen Kinderheims "Haus Nazareth". An der Schule werden Kinder unterrichtet, die zeitweise oder dauerhaft einen besonderen Förderbedarf haben. Die 150 Schülerinnen und Schüler lernen von der ersten bis zur neunten Klasse unter anderem in Lerngruppen.

"Wir versuchen, dass die Kinder hier einen Ort finden, an den sie gerne gehen", erklärt Schulleiter Matthias Schmidt, und: "Wir versuchen, sie auch in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen." Einer der Schüler erlebt das so: "Die Lehrer sind immer da und für jeden."

Hier geht es mir richtig gut. In meiner alten Schule wurde ich immer zurückgewiesen.

Insgesamt sind 15 Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet für den Deutschen Schulpreis 2023 nominiert. Die Auszeichnung wird am Donnerstag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht. Auch der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Gniffke sowie weitere Gäste sind beim Finale im Berliner Tempodrom dabei.