Buurefasnacht: Umzüge in Weil am Rhein und Lörrach-Hauingen

Von wegen am Aschermittwoch ist alles vorbei: Die Buurefasnacht im Dreiländereck erreicht erst jetzt ihren Höhepunkt. Am Sonntag sind große Umzüge durch Weil am Rhein und Lörrach gezogen.

Im Dreiländereck ist noch einmal Fasnacht angesagt. Die traditionelle Buurefasnacht oder Bauernfasnet erreicht hier erst am Wochenende nach dem Aschermittwoch ihren Höhepunkt. Beim großen Umzug der Buurefasnacht in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) war am Sonntag viel los.

SWR-Reporter Matthias Zeller hat vor Beginn des Umzugs in SWR1 über die Stimmung in Weil am Rhein berichtet:

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg gilt als letztes Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. In einigen Orten im Dreiländereck feiern die Narren erst nach dem Aschermittwoch, weil sie sich an einem älteren Kalender orientieren und somit in der fünften Jahreszeit vergleichsweise spät an der Reihe sind.

120 Gruppen ziehen bei Buurefasnacht durch Weil am Rhein

Rund 120 Zünfte, Cliquen und Guggenmusiken sind durch die Stadt bis zum Rathaus gezogen. Mehr als 3.000 Hästräger waren nach Weil am Rhein gekommen. Zum Beispiel aus Waiblingen, Göppingen, Tübingen, Freiburg, Philippsburg und Karlsruhe. Die Gruppe mit der längsten Anreise kam aus dem rund 300 Kilometer entfernten Mainz.

Buntes Treiben in der Sonne: Die Stimmung beim Umzug der Buurefasnacht in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ausgelassen. SWR Matthias Zeller

Tausende Zuschauer am Straßenrand

Auch in diesem Jahr sind wieder Tausende Menschen nach Weil am Rhein geströmt, um sich ins bunte Treiben der Buurefasnet zu stürzen. Die IG Weiler Straßenfasnacht schätzt, dass rund 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei waren.

Die Straßen und Gehsteige entlang der Umzugsstrecke waren gut gefüllt mit verkleideten Menschen. Kein Wunder: Das Wetter hätte besser nicht sein können. Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen.

Sonnenbrillen waren beim Umzug in Weil am Rhein ein oft gesehenes Accessoir. SWR Matthias Zeller

Andere Umzugstrecke und neue Sicherheitsmaßnahmen

In diesem Jahr war die Wegstrecke in Weil am Rhein etwas anders als in den Vorjahren. Bisher war der Umzug immer etwa zwei Kilometer lang gewesen. Es hatte aber immer wieder Lücken im Umzugsgeschehen gegeben. Deshalb haben die Verantwortlichen ihn in diesem Jahr etwa um die Hälfte verkürzt. Außerdem hatte es - wie auch bei anderen Fasnetsumzügen in der Region - erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gegeben. So waren etwa Lkw an Straßeneinmündungen quer aufgestellt worden.

Gleichzeitig Umzug in Lörrach-Hauingen

Parallel hat am Sonntagnachmittag auch die Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen ihren Höhepunkt erreicht. Auch dort zogen Hästräger und Guggenmusiker durch den Ortsteil.

Aber auch damit ist die Fasnet in der Region noch nicht vorbei: Nur ein paar Stunden später steht das nächste Highlight an. Auf der anderen Rheinseite in Basel beginnt um Punkt vier Uhr am Montagmorgen der Basler Morgenstraich. In der Innenstadt gehen alle Lampen aus und nur noch die bemalten Fasnachts-Laternen leuchten. Begleitet werden die Laternen von trommelnden und pfeifenden Mitgliedern der Cliquen.