Busunternehmen schaffen Linienverkehr nicht mehr

per Mail teilen

Viele Busunternehmen können die steigenden Spritpreise nicht mehr zahlen, aber auch nicht die Preise erhöhen. Denn sie übernehmen Strecken des öffentlichen Nahverkehrs - und sind daher an vorgegebene Preise gebunden. Die Kostenlast sei aber für viele der sowieso schon krisengebeutelten Unternehmen zu groß, so der Busunternehmerverband. Da eine breite Unterstützung des Landes gescheitert war, drängt der Verband jetzt die Verkehrsbetriebe und Kommunen, schnell zu helfen. Doch explodierenden Kosten sind lange nicht das einzige Problem der Branche. Sie haben auch viel zu wenig Fahrer. So werden einige Unternehmen wohl bald gezwungen sein, ihr Angebot auszudünnen. Dann fährt auf bestimmten Linien kein Bus mehr.