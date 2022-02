Geringeres Bußgeld für Corona-Wandergruppe

per Mail teilen

Eine Wandergruppe aus Mühlheim im Kreis Tuttlingen muss wegen Verstößen gegen Corona-Kontaktbeschränkungen ein geringeres Bußgeld zahlen als ursprünglich gefordert . Das hat das Amtsgericht Tuttlingen entschieden. 14 Personen waren im Januar zu einer Wanderung aufgebrochen, in deren Folge es 38 Corona- Infektionen gab. Die Bußgelder beliefen sich ursprünglich auf 150 bis 362 Euro. Dagegen hatten einige der Betroffenen Widerspruch eingelegt. Das Amtsgericht Tuttlingen hat nun entschieden, dass diese nur ein Bußgeld von 75 € bezahlen müssen statt der geforderten Summe. Eine Rolle spielte dabei auch die lange Zeit, die seitdem vergangen ist, und die Belastung durch das große öffentliche Interesse. An der Begründung des Bußgelds wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung habe sich nichts geändert, nur der Betrag wurde in einem schriftlichen Verfahren herabgesetzt.