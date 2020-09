Vor drei Jahren wurde die Buslinie zwischen dem französischen Erstein und dem badischen Lahr für Berufspendler eingeführt. Nun geht die Verbindung in den Regelbetrieb über.

Die Linie 280 kann ab sofort von jedem genutzt werden, der von Lahr in der Ortenau ins elsässische Erstein fahren will. Der weiße Bus rollt seit Dienstag (01.09.) öffentlich grenzüberschreitend von Lahr über Meißenheim und Schwanau hinüber nach Frankreich mit Haltestellen in Gerstheim und Erstein. Bei der Jungfernfahrt am Dienstag trafen sich zwei Busse der Linie symbolisch genau in der Mitte des Rheins.

"Der Moment ist besonders wichtig, nach der Schließung der Grenze. Das ist ein neuer Start für die Kooperation." Evelyne Isinger, Delegierte für grenzüberschreitenden Transport Grand Est

Buslinie sollte Anreiz für Elsässer sein, in Lahr zu arbeiten

Ursprünglich war der sogenannte Eurodistrikt-Bus als Projekt gestartet worden. Der Online-Händler Zalando hatte sich 2016 mit einem riesigen Logistikzentrum auf dem Lahrer Flugplatzgelände niedergelassen. Nun ging es darum, über 1.000 Beschäftigte zu finden. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit im Elsass war der Job in Lahr für viele Franzosen interessant, die Buslinie wurde eingerichtet.

Grenzüberschreitende Buslinie soll Vorbildfunktion haben

Von der neuen öffentlichen Buslinie können die rund 8.000 Pendler allein aus der Ortenau profitieren, die hier täglich über den Rhein fahren. Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert hat neben dem wirtschaftlichen Nutzen der Buslinie auch deren Anreiz für Touristen im Blick. Frank Scherer, Landrat im Ortenaukreis, ist dafür, dass auch an anderen Grenzübergängen Buslinien ins Leben gerufen werden.

Freude über die neue öffentliche Buslinie zwischen den beiden benachbarten Ländern herrscht auch im Elsass. Viele Franzosen waren zur Einweihungsfeier am Dienstagmittag (01.09.) auf die Rheinbrücke zwischen Schwanau und Gerstheim gekommen.