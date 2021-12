Busfahrer wegen sexueller Nötigung verurteilt

Das Amtsgericht Lörrach hat am Montag einen 52-jährigen Busfahrer wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Busfahrer im Juli 2019 eine damals 17-Jährige im Bus gegen ihren Willen geküsst und gestreichelt hatte. Die junge Frau war allein im Bus in Weil am Rhein, als der Fahrer vor der Endhaltestelle anhielt, den Bus von innen abschloss und sich neben die 17-jährige setzte. Als sie sich seinen Küssen und Berührungen entziehen und weggehen wollte, hinderte er sie daran. Laut dem Richter stand in dem Prozess zwar Aussage gegen Aussage. Dennoch bestehe kein Zweifel an der Tat des Angeklagten. Das begründete das Gericht unter anderem mit den widersprüchlichen Aussagen des Angeklagten sowie mit den detaillierten Aussagen des Opfers.