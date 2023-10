per Mail teilen

Der Burghof Lörrach ist mit einem Konzert der Londoner Sängerin Izo FitzRoy in seine Jubiläumssaison gestartet. Das Kulturhaus hatte 1998 seine Türen geöffnet.

Seit 25 Jahren lockt der Burghof die Freunde von Musik, Theater, Kabarett und Tanz nach Lörrach. Zum Start der Jubiläumssaison sorgte die Londoner Sängerin Izo FitzRoy mit ihrer Band im Burghof für Begeisterung. Es wurde mitgetanzt und am Ende gab es für die Künstler "standing ovations".

Lörrachs freies Theater „tempus fugit“ ist mit seinen Grossproduktionen immer wieder auf der Burghof-Bühne zu Gast. SWR Matthias Zeller

Gelungener Start in die Jubiläumssaison

Der Start in die Jubiläumssaison ist gelungen und der Burghof Lörrach steht mit seinen nun 25 Jahren gut da. Findet Lörrachs OB Jörg Lutz, Aufsichtsratschef der Burghof GmbH. Er spricht von einem Einzugsgebiet bis Freiburg und "manchmal sogar bis nach Zürich".

Der Burghof ist das Flaggschiff der Kulturlandschaft."

Was Lörrach sich mit dem Burghof leistet und mit eineinhalb Millionen Euro jährlich bezuschusst, ist beachtlich. Das meinen auch mehrere Stammgäste. Eine Frau sagt: "Das macht Lörrach aus."

Den Burghof Lörrach, der inzwischen ein wichtiges Kulturhaus der Dreiländerregion ist, gibt es seit 1998. SWR Matthias Zeller

Junge Leute zahlen im Burghof nur zwölf Euro

Seit diesem Jahr hat der Burghof einen Club für junge Leute. Burghof-Intendant Timo Sadovnik will so den Nachwuchs an die Kultur heranführen. Wer nicht älter als 25 Jahre ist, kann sich im Lörracher Kartenhaus für die "Burghof Besties" anmelden, bekommt dann einen Pass und kann alle Kulturveranstaltungen des Burghofs zum Preis von nur zwölf Euro besuchen.

Dem jungen Publikum bietet der Burghof in seiner Jubiläumssaison unter anderem eine Breakdance-Show – nicht mehr im Programm ist hingegen klassisches Ballett á la Schwanensee. Zwei Ensembles, die den Burghof vor 25 Jahren eröffnet haben, sind in der Jubiläumssaison wieder in Lörrach zu Gast: die „Basel Sinfonietta“ und der Jazzchor Freiburg.

Bekannte Kabarettisten kommen in den Burghof

Der Kabarettist Florian Schröder tritt regelmäßig in seiner Heimatstadt Lörrach auf. picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Stark vertreten ist in der neuen Saison wieder das Kabarett - mit bekannten Künstlern wie Martina Schwarzmann, Lars Reichow oder dem gebürtigen Lörracher Florian Schröder.