Freiburgs Erzbischof Burger besucht Lviv und Kiew

Freiburgs Erzbischof Burger ist als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Stationen sind Lviv und Kiew.

Freiburgs Erzbischof Stephan Burger will in Freiburgs Partnerstadt Lviv, aber auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seine Solidarität, aber auch seine Unterstützung für die Ukraine ausdrücken. Burger ist bei der Deutschen Bischofskonferenz für die Caritas zuständig. Gemeinsam mit dem Freiburger Leiter von Caritas international, Oliver Müller, ist Burger für rund zehn Tage in die Ukraine gereist.

Untersützung und Hilfe für Ukrainer

"Wir möchten uns vor Ort über die kirchlichen und politischen Nöte und Herausforderungen informieren und zeigen, dass die Kirche in Deutschland an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer steht". Das betonte Burger in einer Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz. Die Arbeit und Hilfe der Caritas solle weiterhin unterstützt werden, sagte der Freiburger Erzbischof am Montag.

Wir möchten (...) zeigen, dass die Kirche in Deutschland an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer steht.

Zahlreiche Treffen in der Ukraine geplant

Burger und Müller haben Besuche bei Hilfsprojekten sowie Begegnungen mit Kirchen- und Caritasvertretern vor Ort geplant. Es gehe um Zeichen der Solidarität mit den vom "anhaltenden russischen Angriffskrieg geschundenen Ukrainern und Ukrainerinnen" auszusenden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Fast 70 Caritas-Hilfszentren in der Ukraine

Caritas international arbeitet seit 2014 mit örtlichen Caritas-Organisationen zusammen, um medizinische und soziale Nothilfe zu organisieren. Caritas Ukraine organisiert landesweit 67 Krisenzentren und 200 Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge. Aktiv ist der Wohlfahrtsverband auch in der Alten- und Behindertenhilfe.