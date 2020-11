Das Angebot ist so groß wie in jedem anderen Supermarkt. Der einzig augenscheinliche Unterschied ist wohl, dass man schon beim Betreten mit einem Lächeln empfangen wird und sich sofort willkommen fühlt. Dass die Hälfte der Mitarbeiter eine Behinderung haben könnte, kommt einem nicht in den Kopf. Kevin Margenfeld ist Marktleiter des CAP-Marktes und hat von Anfang an mitbekommen wie die Leute auf die gelebte Inklusion reagiert haben.