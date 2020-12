per Mail teilen

Erstmals seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren gibt es am Donnerstag einen bundesweiten Probealarm. Punkt 11 Uhr heulen in vielen Städten und Gemeinden die Sirenen.

Viele werden sich sicherlich an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert fühlen, manch einer vielleicht sogar noch an den Fliegeralarm im Zweiten Weltkrieg. Aber wozu brauchen wir denn heutzutage so einen bundesweiten Warntag? Und welche Rolle spielt das Handy dabei?

Mit der Sirene werden alle erreicht

Anderswo wurden die Sirenen in den vergangenen Jahren abgebaut, in Neuenburg am Rhein gibt es sie noch. Hier hat man einige sogar neu installiert.

"Mit der Sirene haben wir die Möglichkeit, Menschen schnell zu warnen - etwa wenn sie nachts zuhause im Tiefschlaf sind, wenn sie bei der Arbeit sind oder wenn das Smartphone nicht zur Verfügung steht." Andreas Grozinger, Kommandant Feuerwehr Neuenburg

Bei Andreas Grozinger und seinen Kollegen wird um 11 Uhr der Meldeempfänger anschlagen. Ausrücken muss die Feuerwehr dann nicht. Wohl aber beobachten, ob beim Probealarm wirklich alles klappt.

Was passiert am bundesweiten Warntag?

Punkt 11 Uhr heulen vielerorts die Sirenen. Der auf- und abschwellende Heulton bedeutet im Ernstfall: unmittelbare Gefahr. 20 Minuten später kommt dann die Entwarnung, mit einem langgezogenen Sirenenton. Mancherorts gibt es auch Durchsagen von Feuerwehr oder Polizei.

Wer eine Warnapp wie "Nina" oder "Katwarn" auf dem Smartphone hat, bekommt eine amtliche Warnmeldung und einen Signalton aufs Handy.

Auch Radio und Fernsehen berichten aktuell über den Warntag. Bei einer echten Gefahrenlage würden die Programme sofort unterbrochen, um zu informieren.

Was soll der Warntag bringen?

Angst vor einem Luftangriff wie im Kalten Krieg muss man wohl kaum noch haben. Heutzutage gibt es andere Bedrohungen: Unwetter mit Überschwemmungen, Hagel und schwere Stürme haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Chemie-Unfälle wie etwa bei BASF im Jahr 2016, Atomkatastrophen wie in Fukushima, Terrorangriffe wie in Straßburg vor zwei Jahren - auch das sind Szenarien, bei denen im Zweifel rasch gewarnt werden muss. Mit der Corona-Pandemie ist eine weitere Bedrohungslage hinzugekommen.

Ziel des Warntages sei es, die Menschen für das Thema "Warnung" zu sensibilisieren, so Michael Willms aus dem baden-württembergischen Innenministerium.

"Wichtig ist, dass ich weiß, wie Warnung funktioniert, um mich in Gefahrensituationen richtig zu verhalten und mich und meine Familie bestmöglich zu schützen." Michael Willms, Innenministerium Baden-Württemberg

Was kann ich tun?

Zum Beispiel eine kostenlose Warn-App für's Handy herunterladen. Hier setzt das Land vor allem auf "Nina", die Warn-App des Bundes. Über sie verschicken die örtlichen Leitstellen alle amtlichen Warnmeldungen, auch bei kleineren Ereignissen. Pro Jahr werden in Baden-Württemberg inzwischen über hundert solcher Meldungen ausgelöst.