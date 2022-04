Bundeswehr übt in Donaueschingen für Mali-Einsatz

In Donaueschingen üben die Soldaten des Jägerbataillons 292 für den Einsatz im Herbst in Mali - mit Waffen, Fahrzeugen und in voller Montur. Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Insgesamt sechs Tage lang sind in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) größere Übungen der Bundeswehr geplant. Anders als bisher üblich, werden diese Übungen nicht nur in Waldgebieten, sondern auch in der Donaueschinger Innenstadt und in mehreren Ortsteilen stattfinden, teilten Bundeswehr und Stadt mit. Los geht es diese Woche Dienstag und Mittwoch. Weitere Übungen sind dann in der kommenden Woche sowie am 17. und 18. Mai geplant.

Übungen sollen möglichst realitätsnah sein

Die Soldaten üben in voller Montur und tragen Waffen, um die Bedingungen im Einsatz so real wie möglich zu simulieren. Auch die Bundeswehr-Fahrzeuge werden entsprechend ausgerüstet sein. "Die Soldaten sollen möglichst viel von dem, was in Mali auf sie zukommen kann, üben", sagte ein Sprecher des Bataillons dem SWR. Deswegen werde man auch ganz alltägliche Situationen nachstellen, wie zum Beispiel einen Verkehrsunfall. Bewusst habe man auch entschieden, sehr kleine Ortschaften und genauso weite Flächen für die Vorbereitungen zu nutzen. Denn in Mali müsse man mit den großen Fahrzeugen einerseits in sehr beengten Dörfern klarkommen - gleichzeitig habe man dort aber auch große, weite Flächen im Einsatzgebiet.

2020 haben die Soldaten des Jägerbataillons auch in Gesundheitsämtern ausgeholfen, um Corona-Infektionsketten nachzuverfolgen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Verkehrsbehinderungen möglich

Durch die teils großen Bundeswehr-Fahrzeuge kann es an den Tagen mit Übungen in den betroffenen Gebieten zu Behinderungen auf den Straßen kommen. Außerdem sind auch Soldaten zu Fuß unterwegs. So werden laut Stadt Donaueschingen Soldaten von den Donauhallen über die Käferstraße und die Mühlenstraße zum Polizeirevier und von dort aus über die Villinger Straße zum Parkplatz Stadtmitte laufen. Eventuell kommen auch Hubschrauber zum Einsatz. Diese werden auf den Flächen "Alter Steinbruch" südostwärts von Aasen und beim "Fischerhaus" in der Nähe der Donaubrücke in Pfohren landen.

Jägerbataillon 292 umfasst 900 Soldaten

Das Jägerbataillon 292 gehört zur Deutsch-Französischen Brigade. Es umfasst insgesamt 900 Soldatinnen und Soldaten und hat zwei Standorte: Die erste bis vierte Kompanie des Bataillons sind am Standort Donaueschingen beheimatet. Die Soldaten der fünften Kompanie sind in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) stationiert. "Es stellt Kräfte für die Bündnis- und Landesverteidigung und Eingreifoperationen und hat eine besondere Befähigung zum Einsatz in urbanem und sonstigem schwierigem Gelände", heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr.