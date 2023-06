Mit der Sanierung der Deponie "Kesslergrube" in Grenzach-Wyhlen befasst sich das Bundesverwaltungsgericht. Die Gemeinde hofft, dass ihre Argumente in Leipzig gehört werden.

Im Streit um die Altlastensanierung der Deponie "Kesslergrube" in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) wird am Donnerstag ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erwartet. Für das Gericht geht es erst einmal nicht um die Sanierung an sich, sondern um die Frage, ob ein Umweltverband in diesem Fall überhaupt klagen darf. Geklagt hatte nämlich der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Seit Jahren kämpft der BUND für eine komplette Sanierung der früheren Deponie "Kesslergrube" in Grenzach-Wyhlen. SWR Laura Könsler

Gemeinde und BUND: Entscheidung hat bundesweite Bedeutung

Die Umweltschützer hatten geklagt, nachdem das Landratsamt Lörrach den Sanierungsplan des Chemiekonzerns BASF für verbindlich erklärt hatte. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim lehnte die Klage allerdings ab. Jetzt hofft der BUND, dass das Gericht in Leipzig das Urteil aus Mannheim aufhebt.

In einer gemeinsamen Stellungnahme sprachen die Gemeinde Grenzach-Wyhlen und der Ortsverband des BUND von einer bundesweiten Dimension der Entscheidung. Das Verfahren habe "Bedeutung für alle größeren Altlastensanierungen in Deutschland", hieß es.

Die Roche Pharma AG hat ihren Teil der Kesslergrube (links) bereits für 240 Millionen Euro saniert. Die BASF möchte nun auf ihrem Areal (rechts, grün) beginnen. Roche Pharma AG

Unklar ist, ob die Richter sich auch zur Sache und damit zur eigentlichen Streitfrage äußern werden. In der Deponie "Kesslergrube" waren nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1976 Bauschutt, Hausmüll und Abfälle der Basler Chemie- und Pharmaindustrie abgelagert worden. Die Frage ist nun, ob BASF die Altlasten wie geplant einbetonieren und in der Erde belassen darf.

Alternativ müsste das belastete Material komplett aus der ehemaligen Deponie herausgeholt werden. So hatte es nebenan der Roche-Konzern für 240 Millionen Euro getan. Das wünscht der BUND und spricht in der gemeinsamen Stellungnahme mit der Gemeinde von "hochgiftigen Chemikalien mit einer Halbwertszeit von mindestens 10.000 Jahren in unmittelbarer Nähe des Rhein". BASF äußerte sich vor dem Urteil zunächst nicht.

Bürgermeister Benz: "Lastverschiebung auf künftige Generationen"

Grenzach-Wyhlens Bürgermeister Tobias Benz (CDU) hofft, dass das Bundesverwaltungsgericht auch in der Sache entscheidet, also über die Form der Sanierung. "In allen bisherigen Instanzen ging es ja um formale Klagebefugnisse", sagte Benz. "Wir haben sehr viele Argumente gerade auf Sachebene, mit denen wir aufzeigen, dass diese Art der Sanierung nichts anderes ist als eine Lastverschiebung auf künftige Generationen."