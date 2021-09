Wohnungsnot in Südbaden - was die Parteien dagegen tun wollen

Mieter in Südbaden müssen ein Großteil ihres Einkommens für Wohnungsmieten ausgeben. Besonders angespannt ist die Lage im Dreiländereck. Was wollen die Parteien dagegen tun?

"Man hat hier in Lörrach kaum die Möglichkeit, ein bezahlbares Haus zu finden", sagt eine Frau. "Zumindest nicht als Normalverdiener", ergänzt ein Mann. Dieser Eindruck trügt nicht. Das zeigt eine Auswertung des Weiler Immobilienmaklers Thomas Abele. Fazit: In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Hauspreise im Dreiländereck im Schnitt auf jetzt rund 600.000 Euro verdoppelt. Klar, dass auch die Mieten hoch sind, sagt Abele: "Unter zehn Euro geht fast gar nichts mehr." Damit herrschen in Lörrach ähnliche Verhältnisse wie in der Universitätsstadt Freiburg.

Mit Plakaten macht das Freiburger Studierendenwerk derzeit auf die Wohnungsnot aufmerksam. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rolf Haid - Symbolbild

Natürlich ist der Wohnungsmarkt auch ein Thema an den Wahlständen. In den Wahlprogrammen der Bundestagsparteien fallen die Positionen dazu unterschiedlich lang aus: Die AfD fasst sich kurz und will die Grunderwerbssteuer für selbstgenutzten Wohnraum abschaffen. Die FDP will mehr bauen und dafür mehr Fläche nutzen. Privatleute sollen bei Immobilienkäufen von bis zu einer halben Million Euro von der Grunderwerbssteuer befreit werden. Außerdem ist die FDP für bessere Abschreibungsmöglichkeiten und eine Abschaffung der Mietpreisbremse.

CDU und CSU wollen Abschreibungsmöglichkeiten für den Bau von Mietwohnungen verlängern, Genehmigungsverfahren beschleunigen und Bauvorschriften verringern. Die Union möchte sozialen Wohnungsbau fördern, in Wohngebieten nachverdichten und Gebäude aufstocken.

Fast alle Parteien wollen mehr Wohnungen bauen

Längere Abschnitte widmen die Parteien links der Mitte dem Thema Wohnen. Sie befürworten ein stärkeres Eingreifen des Staates: Die Grünen wollen die Grunderwerbssteuer für Konzerne erhöhen und für Selbstnutzer senken, die Rechte der Mieter stärken, Spekulation verhindern, in die Höhe bauen und jährlich im Schnitt 100.000 neue Sozialwohnungen. Das hat auch die SPD vor. Sie will in angespannten Wohnlagen Mieterhöhungen nur noch in Höhe der Inflation erlauben. Sie will zudem Spekulation stoppen, Käufe junger Familien fördern und Grundstücke für die öffentliche Hand sichern.

"Ich halte die Möglichkeit, über Neubau den Markt zu entlasten, noch für die aussichtsreichste. Insofern steht bei uns die Errichtung von mietgünstigem Wohnungsbau an erster Stelle."

Die einen suchen in Freiburg verzweifelt eine Wohnung, die anderen lassen sie über Jahre unvermietet SWR Peter Steffe

Das strebt auch die Linke an - mit 50 Prozent des Wohnungsbestandes. Die öffentliche Hand solle für entsprechende Ankäufe zwei Milliarden Euro bekommen. Mietwohnungen sollten möglichst nicht in Eigentum umgewandelt werden dürfen und Eigenbedarfskündigungen stark eingeschränkt werden. Die Linke will pro Jahr 250.000 neue Sozialwohnungen bauen.

Bauen, bauen, bauen - das ist auch das Motto des Rheinfelder Oberbürgermeisters Klaus Eberhardt (SPD). Angesichts einer Warteliste von 800 Wohnungssuchenden hat er seine städtische Wohnungsbaugesellschaft damit beauftragt, 150 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro zu bauen.