Bundestagswahl: Thema Verkehr erhitzt die Gemüter im Kreis Waldshut

Während in Freiburg über Tempo 30 und Radschnellwege diskutiert wird, wäre man am Hochrhein froh, wenn es eine vierspurige Autobahn und elektrifizierte Bahnstrecken gäbe. Und was sagen die Parteien?

Im Kreis Waldshut ist das Thema Mobilität ein ganz zentrales. Alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer äußert sich dazu. Allerdings sind auf dem Land - im Hotzenwald, im Südschwarzwald - die Perspektiven andere als etwa in Städten wie Freiburg, Offenburg oder Lörrach.

So wären die Menschen hier schon dankbar, wenn Landstraßen wie die Albtalstraße nicht jahrelang gesperrt wären und die Züge nicht mehr mit alten Dieselloks fahren müssten, die immer wieder ausfallen.

Alle wollen klimafreundliche Mobilität

Alle Kandidaten und Parteien wollen die Mobilität fördern, und zwar eine umweltfreundliche Mobilität. Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, die derzeit in Bund und Land in der Verantwortung sind, betonen, was auf dem Gebiet in den letzten Jahren alles gemacht wurde.

Die eigentliche Initiative - so der Eindruck - kommt aber oft von Gruppen oder Kommunen, denen es nicht um Parteipolitik geht. So gibt es einzelne Leuchtturmprojekte: In Bad Säckingen etwa ist ein Car-Sharing geplant, es gibt immer mehr so genannte Mitfahrbänkle, zum Beispiel seit kurzem in Bonndorf und Wutach; und der Bürgerbus in Murg ist eine Erfolgsgeschichte.

Ohne Auto läuft in vielen Orten nichts

Aber es gibt eben auch immer noch viele Orte, in denen ohne Auto gar nichts geht. In zahlreiche Ortschaften fährt am Wochenende kein einziger Bus: Ibach, Dettighofen, Dachsberg und die vielen kleine Ortsteile auf dem Land. Die Parteien stellen daher das Auto an sich auch nicht infrage, sondern diskutieren stattdessen, welchen Antrieb dieses Auto haben soll oder ob man sich die Autos teilt.

Auch diesmal wieder heiß diskutiert: Die Hochrheinautobahn A98

Es ist eine unendliche Geschichte - kaum ein Wahlkampf in den letzten Jahren, in dem die A98 nicht Thema war. Immerhin: Inzwischen stehen die noch fehlenden Teilstücke der Autobahn im "vordringlichen Bedarf" im Bundesverkehrswegeplan. Das heißt, es wird tatsächlich ernst mit dem Weiterbau.

CDU, FDP und AfD sind für den Ausbau - Grüne dagegen

Die Grünen in der Region haben die Debatte befeuert, indem sie erstmals klar und deutlich sagen: Ein Autobahnbau ist aus der Zeit gefallen - weil unbezahlbar und unökologisch. Sie wollen stattdessen leistungsfähige mehrspurige Ortsumfahrungen bauen, das bringe mehr.

Das bringt die CDU am Hochrhein in Rage, die nun fürchtet, dass damit alles wieder auf Null gestellt wird und man straßentechnisch nach 50 Jahren wieder von Vorne anfangen müsse. Das ist ebenfalls die Position der FDP, für die Autofahrern auch ein Stück Freiheit ist. Auch die AfD ist der Meinung, dass die A98 gebraucht werde.

SPD und Linke äußern sich vage

Die SPD ist zwar offiziell von dem Beschluss zum Bau der Hochrheinautobahn nicht abgerückt. Bei einer Debatte mit Autobahngegnern aber war die Kandidatin der SPD etwas vage in ihren Formulierungen. Auch der Kandidat der Linken hat sich nicht eindeutig festgelegt. Die Debatte um die A98 wird nach der Wahl wohl noch einmal Fahrt aufnehmen.