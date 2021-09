Rekord für Briefwahl geknackt

Im Stadtkreis Freiburg ist der Rekord für die Briefwahl bei einer Bundestagswahl geknackt worden. Rund 74.000 Wahl-Unterlagen sind in den vergangenen Wochen an die 158.000 Wahlberechtigten verschickt worden. Gegenüber der Bundestagswahl vor vier Jahren ist das ein Plus von 57 Prozentpunkten. 2016 lag der Wert noch bei 47.843. Ein Grund, dass viele Briefwahl nutzen, hat nach wie vor mit der Corona-Pandemie zu tun. Dieser Trend hin zu noch mehr Briefwählern hat sich bereits bei der Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 abgezeichnet. Die Wahlbeteiligung lag im Stadtkreis Freiburg 2016 bei 80,9 Prozent. Das Wetter, so Freiburgs Wahlamtsleiter Michael Haußmann, spielt keine Rolle.