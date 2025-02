Die ganz große Partystimmung brach am Sonntagabend bei den Freiburger Grünen nicht aus. Bundesweit musste die Partei Verluste bei den Wählerstimmen hinnehmen, und auch im Wahlkreis Freiburg blieben sie von kleineren Einbußen nicht verschont. Doch es gab für die Grünen auch gute Nachrichten: Im Wahlkreis Freiburg hat die grüne Kandidatin Chantal Kopf ihr Direktmandat verteidigt - und das sehr deutlich.

Erststimmen: Grüne in Freiburg und in Köln bundesweit am stärksten