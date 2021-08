per Mail teilen

Die Pflege hat ein schlechtes Image: daran hat auch der Corona-Applaus wenig geändert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Pflege deshalb zum Wahlkampfthema machen. Er fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Der Staat müsse mit einer Bürgerversicherung und mehr Steuern ein menschenwürdiges System schaffen. Diese Botschaft hat er am Wochenende auch ins Seniorenzentrum der AWO in Wutöschungen mitgebracht, wo er auf Einladung der Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelüer-Sutter mit Angehörigen und Ehrenamtlichen gefrühstückt hat.