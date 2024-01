Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat den Haslachhof in Löffingen beim Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau ausgezeichnet. Der Hof versorgt 4.000 Löffinger mit Strom - mit Mist aus dem Stall.

Der Löffinger Haslachhof (Breisgau-Hochschwarzwald) freut sich über einen Bundespreis Ökologischer Landbau. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat den Bioland-Betrieb auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet. Der Haslachhof erhält ein Preisgeld in Höhe von 12.500 Euro.

Kreislaufwirtschaft war immer schon der Weg, um unabhängig und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

SWR-Reporter Sebastian Bargon hat den Haslachhof besucht und mit den Preisträgern über ihren Hof und die Herausforderungen gesprochen

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft: 4.000 Löffinger werden mit Strom vom Haslachhof versorgt

Der Haslachhof liegt auf 830 Meter Höhe. Er verknüpft mehrere Betriebszweige in einer effektiven und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft: Mutterkuhhaltung, Ackerbau und eine Biogasanlage. Die wird unter anderem mit dem Mist aus dem Stall betrieben. Die Leistung liegt bei 2,6 Megawatt und reicht für den Strombedarf von etwa 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Löffingen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (links im Bild) hat den Bioland-Betrieb von Wolfram Wiggert (rechts im Bild) ausgezeichnet. Haslachhof

Was beim Biogasprozess übrig bleibt, landet als organischer Dünger wieder auf den Feldern. Und die wiederum liefern unter anderem Heu und Stroh für die eigenen Kühe. Im Hofladen gibt es Dinkel, Hanf, Leinsamen, Quinoa, Hafer und Einkorn aus eigenem Anbau. Und dort wird das Fleisch direkt an die heimische Gastronomie verkauft. So lassen sich etwas höhere Preise erzielen als im Handel, erklärt Eva Wiggert.

Julia Schmidt aus Löffingen mit Ella und Nina zu Besuch im Kuhstall bei Familie Wiggert auf dem Haslachhof in Löffingen. Durch ständige Weiterentwicklung, so heißt es in der Begründung der Jury in Berlin, sei es Eva und Wolfram Wiggert gelungen, ihren Betrieb nachhaltig zu gestalten. Und zwar ökologisch und ökonomisch. SWR

Insgesamt drei vorbildliche Höfe ausgezeichnet

Der Bundespreis Ökologischer Landbau zeichnet Bio-Betriebe aus, die mit innovativen Ideen besonders erfolgreich ökologisch wirtschaften. Neben dem Löffinger Hof wurden ein Pionierbetrieb der Öko-Züchtung in Schleswig-Holstein und ein Hof in Hessen mit Angusrindern und handwerklicher Metzgerei ausgezeichnet. Alle drei eine ihr langjähriges Engagement für die Ziele des Ökolandbaus, aber auch ihre Leidenschaft und ihr unternehmerischer Mut, sagte Bundesminister Özdemir in seiner Rede bei der Preisverleihung.