Frank-Walter Steinmeier verlegt Amtssitz für drei Tage nach Rottweil

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt seinen Amtssitz für drei Tage nach Rottweil. Bei seiner Reise durch Deutschland sucht er den Austausch mit der Bevölkerung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird für kurze Zeit seine Amtsgeschäfte nach Rottweil verlegen, der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Anlass dafür ist die "Ortszeit Deutschland", eine Erkundungstour des Bundespräsidenten durch ganz Deutschland. Nach Altenburg in Thüringen und Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ist er nun erstmals in Westdeutschland zu Besuch.

Das oberste Ziel bei Frank-Walter Steinmeiers Reise zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Bundespräsident sei der Austausch mit der Bevölkerung, heißt es in einer Mitteilung. Neben spontanen Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist am Dienstag unter anderem ein Besuch in der Synagoge in Rottweil geplant, um sich dort mit Geflüchteten aus der Ukraine auszutauschen.

Bundespräsident sucht den Kontakt zur Bevölkerung

Er wolle herausfinden, was den Menschen Mut und Hoffnung macht und in welchen Punkten sie skeptisch gegenüber der Demokratie und ihren Institutionen seien, so das Bundespräsidialamt. Zu Beginn des Jahres waren in Rottweil, wie auch in vielen anderen Regionen Deutschlands, regelmäßig mehr als 1.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu protestieren.

Bundespräsident kämpft gegen Entfremdungsprozess an

Die "Ortszeit Deutschland" sei eine Antwort des Bundespräsidenten auf den Entfremdungsprozess in der Gesellschaft und eine Reaktion auf die Zweifel an Politik und Demokratie. Aus diesem Grund stünden vor allem Regionen auf der Reiseroute, in denen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umbrüche besonders schmerzhaft und spürbar seien.

Diskussionen an der Kaffeetafel

Den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger möchte Frank-Walter Steinmeier bei "Kaffeetafel kontrovers" Gehör schenken. Es seien Themen wie der Ukraine-Krieg, die steigenden Lebenshaltungskosten und die Mobilität im ländlichen Raum, die die Menschen beschäftigen. Zudem sei das Zusammenleben nach der Corona-Pandemie ein Thema, das an der Kaffeetafel mit dem Bundespräsidenten diskutiert werde, so das Bundespräsidialamt.

Rottweiler Wahrzeichen dürfen nicht fehlen

Bei dem dreitägigen Aufenthalt des Bundespräsidenten in Rottweil dürfen selbstverständlich die Wahrzeichen der Neckarstadt nicht fehlen, auf die nicht nur die Bürgerinnen und Bürger mächtig stolz sind.

Hoch hinaus geht es für das Staatsoberhaupt von Deutschland auf den TK Elevator Testturm, mit Deutschlands höchster Besucherplattform in 232 Meter Höhe. Einblicke in zeitgenössische Kunst gewährt ihm das Forum Kunst Rottweil und mit einem Besuch in einer Holzmanufaktur möchte die historische Narrenzunft Rottweil, dem aus Nordrhein-Westfalen stammenden Bundespräsidenten, Einblicke in die traditionnelle schwäbisch-alemannische Fasnet geben.