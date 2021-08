Applaus für die Pflege reiche nicht. Das Thema müsse darum in den SPD-Wahlkampf, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor Senioren in Wutöschingen.

Die Tische in der Cafeteria des Seniorenheims "Sonnengarten" in Wutöschingen (Kreis Waldshut) sind, passend zum Anlass, mit roten Servietten gedeckt. Die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelüer-Sutter hat dort zum Wahlkampf-Frühstück mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geladen.

Dieser sitzt gut gelaunt an einem der Fensterplätze. Zuvor hatte er zur Begrüßung eine Flasche Wein vom kommunalen Rebberg überreicht bekommen. "Herr Bürgermeister", witzelt der Berliner Gast, "wenn ich gewusst hätte, dass es hier etwas zu saufen gibt, wäre ich früher gekommen!" Der Saal lacht, das Eis ist gebrochen.

"Applaus allein hilft beim Thema Pflege nicht"

Der SPD-Politiker kommt nun schnell zu dem, was er vor den rund 50 Ehrenamtlichen und Angehörigen eigentlich loswerden will: Seinen Dank für die Arbeit, die in der AWO-Einrichtung tagtäglich geleistet wird und vor allem in der Corona-Zeit geleistet wurde. Er findet, dieser Einsatz verdient mehr als Applaus.

"Wie gehen wir mit den Menschen um, die am Anfang der Coronazeit vor allem als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert wurden? Das tat am Anfang ganz gut. Aber mein Eindruck ist, dass der Applaus bei vielen ziemlich zynisch nachhallt.“

"Personalnot belastet -Politik ist in der Pflicht"

Einrichtungsleiterin Martina Meier sieht das genauso. Sie freut sich über den Besuch des Bundesarbeitsministers in Wutöschingen deshalb ganz besonders. Die Politik sei in der Pflicht, sagt sie. Denn Sorgen gebe es viele, zum Beispiel: wie den Dienstplan füllen? "Wir brauchen insgesamt mehr Personal! Wir sind ganz oft am unteren Limit", beschreibt Meier die Notlage. "Wenn eine Pflegerin krank wird, muss ich die andere aus der Freizeit holen.“ Das sei enorm belastend.

"Pflege ist unterbezahlt - Automechaniker verdienen mehr"

Hinzu komme das knappe Geld. Obwohl die AWO nach Tarif bezahle, könne man von dem Gehalt keine großen Sprünge machen, beklagt Altenpflegerin Judith Renneberg-Böttger. Auch für Karl-Heinz Geng, dessen demente Mutter im Pflegeheim betreut wird, ist die schlechte Bezahlung der Pflegekräfte ein Skandal: "Jeder Automechaniker verdient mehr. Wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann zahle ich in der Stunde zwischen 80 und 100 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zu dem Job, den die Menschen hier machen."

"Ich kann doch nicht einfach arbeiten gehen, um zu sagen, ich komme gerade so über die Runden. Es geht nicht darum zig Euro zu verdienen, aber darum ein auskömmliches Leben zu haben, dass man zufrieden sein kann."

"Vorurteile gegenüber Pflegeberufen überwiegen"

Die Arbeit im Pflegeheim sei sehr anspruchsvoll, sagt auch Elisabeth Kromer, die ihren Vater in der Einrichtung hat und selbst Krankenschwester war. Sie wehrt sich gegen die gängigen Vorurteile, dass nur Menschen in der Pflege landen, die sonst keinen Ausbildungsplatz bekommen oder dass doch jeder Urinflaschen leeren und Leute auf den Topf setzen könne.

"Das ist ein richtig harter Job für die Pflegekräfte. Deshalb ist es eine Frage der Vernunft, die Arbeits- und Lohnbedingungen zu verbessern. Aber auch eine Frage der Wertschätzung für diese Arbeit, die da geleistet wird."

Auch Hubertus Heil ärgert das schlechte Image der Pflege. Als Sozialdemokrat fordere er deshalb eine Aufwertung, die sich vor allem in einer besseren Bezahlung niederschlagen müsse. Nötig sei dafür eine Bürgerversicherung. Denn es sei wichtig, "dass wir solidarisch mehr für Gesundheit und Pflege ausgeben, weil viele Menschen sonst ganz allein überfordert sind: die Pflegenden, die pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige."

"Thema Pflege muss im Wahlkampf vorangetrieben werden"

Das Frühstück ist schnell vorbei. Zum Abschied verspricht der Bundesarbeitsminister, das Thema "Pflege" im SPD-Bundestagswahlkampf mehr voranzutreiben. Im AWO-Seniorenzentrum "Sonnengarten" in Wutöchingen hört man das gern. Die Hoffnung dort ist groß, dass die Pflege in der Gesellschaft endlich mehr Gewicht bekommt.