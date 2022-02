per Mail teilen

Im Rahmen der Erdwärmeerkundungen in der Region Freiburg gibt es am Donnerstag eine zweite öffentliche Anhörung im Bürgerschaftsrat. Eine Expertengruppe wird Fragen von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus sieben Breisgau-Kommunen um mögliche Risiken der Geothermie beantworten. Vor allem geht es darum, die Unterschiede zu Staufen und Basel zu erörtern. Im Rahmen der Energiewende will der regionale Energieversorger Badenova künftig verstärkt auf Erdwärme setzen.