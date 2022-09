per Mail teilen

Viele Gemeinden in Südbaden überlegen derzeit, wie sie noch mehr für den Klimaschutz tun können. Gleich ein ganzer Katalog an Ideen kommt jetzt aus der Bevölkerung in der Region Freiburg. Ein Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern hat sich Gedanken gemacht, wo zum Beispiel neue Windräder oder Solaranlagen stehen könnten.