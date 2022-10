Fünf Menschen kandidieren bei Bürgermeisterwahl in Hasel

Die kleine Gemeinde Hasel im Kreis Lörrach bekommt eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an.

Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Bürgermeister Helmut Kima (parteilos) in Hasel im Kreis Lörrach? Das könnte sich am Sonntagabend entscheiden. Zur Wahl in der Gemeinde mit etwas mehr als 1.000 Einwohnern stehen fünf Personen.

Neben Frank-Michael Littwin (CDU) tritt Frank Tschany (parteilos) an. Außerdem stehen Meik Christen (parteilos) und Melanie Kohlbrenner (parteilos) auf dem Wahlzettel. Fünfter Kandidat ist Samuel Speitelsbach (parteilos), der allerdings eine geringe Chance hat. Er war in der Vergangenheit immer wieder angetreten und steht beispielsweise an demselben Tag auch in Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) auf der Liste.

Auf jeden Fall ein Wechsel im Rathaus

Wer von den Kandidierenden das Rennen macht, ist noch unklar, aber es steht fest: Im Rathaus Hasel gibt es einen Wechel an der Spitze. Amtsinhaber Helmut Kima stellt sich nicht mehr zu Wahl. Er ist seit 1999 im Amt.