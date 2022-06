Marcel Schneider neuer Bürgermeister von Todtmoos

per Mail teilen

Die Gemeinde Todtmoos (Kreis Waldshut) hat einen neuen Bürgermeister. Marcel Schneider setzte sich bei der Wahl am Sonntag gegen die Amtsinhaberin und einen Mitbewerber durch. Schneider erhielt 78 Prozent der Stimmen. Der 57-Jährige arbeitet bisher als Hauptsamtsleiter in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Er wurde von der CDU und den Freien Wählern im Ort unterstützt. Die bisherige Bürgermeisterin, Jeanette Fuchs, erhielt lediglich 17 Prozent der Wählerstimmen. Ihre Amtsführung und ihre Bewerbung bei einer Bürgermeisterwahl im Enzkreis waren im Vorfeld in der Schwarzwaldgemeinde auf Kritik gestossen. Der dritte Kandidat, Tobias Bücher - ein Journalist aus Köln - bekam 7 Prozent der Wählerstimmen.