Geppert bleibt Bürgermeister in Wolfach, Wagner siegt in Bollschweil

Der neue Rathauschef in Wolfach in der Ortenau ist auch der alte. In Bollschweil im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald gibt es dagegen einen Wechsel - nach 32 Jahren.

Wechsel im Rathaus in Bollschweil (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nach 32 Jahren: Jörg Wagner (parteilos) wird neuer Bürgermeister und löst Josef Schweizer (Freie Wähler) ab. Der Kriminalhauptkommissar setzte sich am Sonntag nach Angaben der Gemeinde im ersten Wahlgang mit 60 Prozent der Stimmen durch. Der neue Bürgermeister in Bollschweil, Jörg Wagner. Bürgermeisteramt Bollschweil Schweizer hatte für eine fünfte Amtszeit kandidiert, unterlag allerdings klar. 1990 war er erstmals zum Bürgermeister gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei der Wahl in diesem Jahr bei 68,6 Prozent. Kein Wechsel in Bollschweil In Wolfach (Ortenaukreis) hat Amtsinhaber Thomas Geppert (parteilos) die Bürgermeisterwahl klar für sich entschieden. Er bekam am Sonntag 76,7 Prozent der Stimmen, wie die Stadt auf ihrer Homepage bekanntgab. Thomas Geppert bleibt Bürgermeister in Wolfach. Privat Mit diesem Ergebnis landete Geppert deutlich vor seinen Herausforderern, dem Grünen Stadtrat Carsten Boser (14,5 Prozent) und der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac (8,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 64,7 Prozent.