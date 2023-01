Bürgermeisterwahlen: Zwei neue Rathauschefs in Südbaden

In drei Gemeinden in Südbaden sind am Sonntag Bürgermeisterwahlen gewesen. In Görwihl wurde Amtsinhaber Carsten Quednow abgewählt. In Wutach gibt es auch einen neuen Rathauschef.

Mike Biehler wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Görwihl SWR Paukenschlag in Görwihl In Görwihl im Hotzenwald gibt es einen neuen Rathauschef: Nach 24 Jahren als Bürgermeister muss Carsten Quednow gehen. Der 40-jährige Hauptamtsleiter von Donaueschingen, Mike Biehler, erreichte bereits im ersten Wahlgang am Sonntag 83 Prozent der Stimmen und gewann gegen den Amtsinhaber. Auch in Wutach wurde gewählt Auch in einer anderen Gemeinde im Landkreis Waldshut gingen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zur Wahl: In Wutach hat es Alexander Pfliegensdörfer geschafft. Der 27-jährige Rechnungsamtsleiter in Mönchweiler holte gleich im ersten Wahlgang rund 55 Prozent der Stimmen. In der Gemeinde Wutach wird Alexander Pfliegensdörfer neuer Bürgermeister SWR Pfliegensdörfer setzte sich gegen seinen Gegenkandidaten Werner Intlekofer durch. Der Amtsinhaber in Wutach, Christian Mauch, war nicht mehr angetreten. In March bleibt alles beim "Alten" In der Gemeinde March im Breisgau fand am Sonntag die dritte Bürgermeisterwahl Südbadens statt: Hier wurde der amtierende Bürgermeister Helmut Mursa mit knapp 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Damit bleibt in March zunächst alles beim alten.