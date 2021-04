per Mail teilen

Marlon Jost wird neuer Bürgermeister von Bonndorf. Der 56-Jährige setzte sich mit 52 Prozent bereits im ersten Wahlgang gegen vier Mitbewerber durch.

Auf Jost entfielen bei der Wahl am Sonntag 52 Prozent der Stimmen. Der 56-Jährige arbeitet derzeit noch als Kommunaler Klimamanager in Bonndorfs Nachbarstadt Blumberg. Zuvor war er unter anderem viele Jahre der Stadtkämmerer von Stühlingen, einer weiteren Nachbarstadt von Bonndorf.

Wahlbeteiligung in Bonndorf rund 60 Prozent

Auf Platz zwei kam mit 20 Prozent der Stimmen, die jüngste und einzige Frau in der Bewerberrunde, Alexandra Ruf. Der Leiter des örtlichen Polizeipostens, Jochen Schäuble, erhielt 18 Prozent. Die Wahl war über Monate das Thema in der Stadt. Kaum einer hatte mit einer Entscheidung im ersten Wahlgang gerechnet. 61 Prozent der Bonndorfer hatten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Michael Scharf, der fast 30 Jahre Bürgermeister in Bonndorf war, wird sein Amt im Juni abgeben.

Jost im Interview bei SWR4 Südbaden