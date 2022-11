Bürgermeisterwahl in Efringen-Kirchen

Am Sonntag findet in Efringen-Kirchen die Bürgermeisterwahl statt. Fast 7.000 Bürgerinnen und Bürger können abstimmen. Zwei Bewerbungen sind ernst zu nehmen.

6.910 Wählerinnen und Wähler sind am Sonntag aufgerufen ihren Bürgermeister zu wählen. Bleibt der alte oder kommt jemand neues? SWR Laura Könsler

Drei Kandidaten stehen bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) zur Wahl. Neben Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der sich schon in allen möglichen Gemeinden in Baden-Württemberg beworben hat, gibt es zwei ernsthafte Bewerber.

Der Amtsinhaber

Der amtierende Bürgermeister Philipp Schmid steht zur Wiederwahl. Zoe Schmid



Der parteilose Jurist und Amtsinhaber Philipp Schmid tritt für eine zweite Amtsperiode an. Vor acht Jahren hatte er die Wahl im zweiten Wahlgang für sich entschieden. Schmid kam damals auf 54 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag seinerzeit bei 61 Prozent.

Die Herausforderin

Carolin Holzmüller wird von den Parteien im Ort unterstützt. SWR Laura Könsler

Herausgefordert wird er von Carolin Holzmüller, die einen Tag vor der Bürgermeisterwahl ihren 34. Geburtstag feiert. Sie ist Sachbearbeiterin im Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg und leitet im Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde Weingarten bei Karlsruhe die dreiköpfige FDP-Fraktion.

Parteien im Ort unterstützen Gegenkandidatin

Holzmüller wird bei ihrer Kandidatur von allen Parteien im Ort unterstützt. CDU, FDP, SPD und Grüne hatten sie nach langer Kandidatensuche erst im Oktober präsentiert. Begründet hatten die Parteienvertreter dies damit, dass die Wählerinnen und Wähler am Sonntag eine echte Wahl haben sollen.

Falls keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erzielt, findet der zweite Wahlgang am 27. November statt.