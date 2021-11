Rund 20 südbadische Bürgermeister fordern in einem gemeinsamen Brief an Gesundheitsminister Lucha mehr mobile Impfteams. „Nur so können wir gemeinsam die vierte Welle brechen, alle Impfwilligen müssen sich unbürokratisch und schnell impfen lassen können“, so Emmendingens Oberbürgermeister Stefan Schlatterer. Gleichzeitig bieten die Bürgermeister an, die notwendigen Räumlichkeiten bereitzustellen und bei der Organisation zu unterstützen.