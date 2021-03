per Mail teilen

Die Diskussion muss man einfach führen: Ist es der richtige Weg, dass man sagt "Der Kapitän geht zuletzt von Bord", was ich natürlich unterschreiben würde, oder heißt es "Der Feldherr geht voran in die Schlacht und zeigt, dass es der richtige Weg ist". Rückblickend betrachtet ist es ein Fehler gewesen, ich hätte jedem anderen den Vortritt geben sollen, jetzt wo ich immer noch Achtzigjährige in Steinen habe, die noch nicht geimpft seien.