Bürgerentscheid Staufen

In Staufen hat das neue Bürgerhaus mit Mediathek in den vergangenen Monaten für ordentlich Wirbel gesorgt. Knapp 19 Millionen soll das FaustForum kosten. Ein Viertel davon sind Fördergelder. Wie es so oft bei Millionenprojekten ist, gibt es auch hier Gegnerinnen und Gegner. So sammelte die Bürgerhaus-Initiative vergangenen September rund 800 Stimmen für einen Bürgerentscheid, um zu entscheiden ob der geplante Neubau kommt oder nicht. Meine Kollegin Paula Zeiler war gestern Abend in Staufen und hat die Verkündigung des Bürgerentscheids miterlebt: