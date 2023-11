per Mail teilen

In Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben sich die Menschen in einem Bürgerentscheid gegen einen Straßenbahnanschluss nach Freiburg ausgesprochen.

Die Gemeinde Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit 12.000 Einwohnern wird auch weiterhin keinen Straßenbahnanschluss an das benachbarte Freiburg planen. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids zur Straßenbahnfrage vom Sonntag.

Knapp 60 Prozent gegen Straßenbahn

Das Ergebnis war am Ende eindeutig: Mehr als 58 Prozent der Wahlbeteiligten stimmten gegen eine Wiederaufnahme der Planungen einer neuen Straßenbahnlinie durch den Ort. Die Wahlbeteiligung lag bei über 60 Prozent, verkündetet Bürgermeister Raphael Walz am Ende der Auszählung.

"Über 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben abgestimmt - das Ergebnis ist entsprechend klar und eindeutig genug ausgefallen."

Über die Frage, ob die jahrzehntealten Planungen einer Schienenverbindung wieder aufgenommen werden sollen, war in den letzten Wochen emotional im Ort gestritten worden. Nachdem nun eine Entscheidung gefallen ist, sollen alternative Mobiltätskonzepte - wie Elektrobusse und Leihfahrräder - weiterverfolgt werden, kündigte Bürgermeister Walz noch am Sonntagabend an.

Neue Diskussion über Mobilität

Die Befürworter der Straßenbahn zeigten sich nach dem Bürgerentscheid enttäuscht. Max-Peter Ratzel vom Arbeitskreis Mobilität Bürgertreff Gundelfingen erklärte aber auch: Man sei stolz, dass mit dem Bürgerentscheid die Menschen entschieden hätten. Außerdem sei es durch die Diskussion gelungen, das Thema ÖPNV und Mobilität der Zukunft überhaupt wieder in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen.