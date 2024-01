In Bahlingen wird am Sonntag darüber abgestimmt, ob auf dem bisherigen Sportgelände des BSC eine Wohnfläche entstehen soll. Damit verbunden stelle sich die Frage nach einem neuen Stadion.

Am Sonntag entscheiden 3.562 Wahlberechtigte in Bahlingen (Kreis Emmendingen) per Bürgerentscheid, ob das altehrwürdige Kaiserstuhlstadion abgerissen wird, um dort neue Wohnflächen zu bauen. Das 45.000 Quadratmeter große Sportgelände liegt mitten im Ort und gehört der Kommune. Wenn sich die Bürger mehrheitlich für den Abriss entscheiden, bräuchte der Regionalligist Bahlinger SC ein neues Stadion. Das könnte am Ostrand der Gemeinde entstehen, wo bereits andere Sportstätten angesiedelt sind. Der Regionalverband südlicher Oberrhein hat bereits grünes Licht gegeben.

Altlasten könnten beseitigt werden

Die Befürworter argumentieren, dass die Gemeinde die große Chance bekäme, Bauland auf eigenem Grund zu schaffen. Dieses könne zu bezahlbaren Preisen vermarktet werden. Außerdem könne eine jahrzehnte alte Müllkippe, die sich unter dem Park- und Kunstrasenplatz befindet, endlich entsorgt werden. Und schließlich bekäme der Verein ein neues Stadion.

Gegner befürchten zu hohe Kosten

Die Stadionverlegung und die Bauland-Erschließung des bisherigen Sportgeländes würde die Gemeinde Bahlingen 20,9 Millionen Euro kosten. Dem stünden allerdings Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von mindestens der gleichen Summe gegenüber, schätzt Dieter Bühler, der Vorsitzende des Bahlinger SC. "Der Verein ist ab Baubeginn bereit, 3 Millionen Euro für die Vorfinanzierung des neuen Stadions für drei Jahre zu übernehmen."

Die Gegner des Projekts fordern, dass der Club mehr Geld in die Hand nehmen müsse. Außerdem bezweifeln sie angesichts steigender Baukosten, dass auf dem Gelände des Kaiserstuhlstadions tatsächlich bezahlbarer Wohnraum entstehen würde.

Fußball-Fans pilgerten in die beliebte Spielstätte

Das legendäre Kaiserstuhlstadion mit seiner Gaststätte "Ponderosa" hat große Spiele erlebt: Von 1985 bis 2019 hat der Bahlinger SC um den Kaiserstuhl-Cup gekämpft. Das Sommer-Turnier hatte bei Fans einen hervorragenden Ruf, weil man Teams wie den SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Köln, Gladbach, Dortmund oder sogar Leeds United und Roter Stern Belgrad hautnah genießen konnte. Mittlerweile ist das Stadion in die Jahre gekommen und es gibt einen großen Investitionsstau.

Insofern sieht Bahlingens Bürgermeister Harald Lotis (CDU) in der Stadionverlegung eine große Entwicklungschance für die Gemeinde, die so schnell nicht wiederkomme. Sollten sich die Bahlinger am Sonntag gegen den Stadion-Neubau entscheiden, würde der BSC an seiner alten Wirkungsstätte bleiben und den Pachtvertrag verlängern. Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger wird am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr erwartet.