Bürger kämpfen für Windkraft im Südschwarzwald

Zehn Jahre nach dem Amtsbeginn des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann könnte es im Land vorwärts gehen mit der Windkraft. Bürgerprojekte wie das am Blauen schöpfen Hoffnung.

Es soll Tempo gemacht werden in Sachen Windkraft. Das hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt. In den nächsten fünf Jahren will die Landesregierung 1.000 neue Windräder bauen lassen. Damit es schneller geht, soll ein Großteil auf landeseigenen Waldflächen entstehen. Auch die Ankündigung, bürokratische Hürden abbauen zu wollen, sorgt in der Windkraftbranche für Aufbruchstimmung. Bürgerinitiativen, die für Windräder kämpfen, sind vorsichtig optimistisch.

Stehen bald Windräder auf dem Blauen?

Eine dieser Initiativen setzt sich seit vielen Jahren für Windkraft am Blauen im Südschwarzwald ein. Dort, unterhalb des Gipfels, liegt eine Fläche, die zum Staatswald gehört. Das Land hat die Waldfläche zur Pacht ausgeschrieben. Bisher waren die Gemeinden ringsum nicht so begeistert von möglichen Windrädern, aber das scheint sich zu ändern. Mario Singer, der Bürgermeister der Gemeinde Malsburg-Marzell im Kreis Lörrach, sagt: "Davon geht auch eine Signalwirkung aus." Es gebe jetzt auch dezentral alternative Energien und nicht nur an wenigen Orten.

Nicht alle Beteiligten sind überzeugt

So viel Aufwind das Projekt bekommt, so viel Gegenwind gibt es trotzdem noch. Ein Wirt auf dem Blauen ist besorgt und macht sich Sorgen um seine Kundschaft.

"Die Gäste wollen die Ruhe genießen. Wenn im Hintergrund Lärm ist, dann wird das nicht so gut sein."

Trotzdem glauben Georg Hoffmann und Peter Schalajda von der Initiative Bürgerwindrad Blauen, dass er noch wahr werden könnte: ihr Traum von Bürgerwindrädern auf dem Blauen im Südschwarzwald.