In Meißenheim im Ortenaukreis versuchen Bürgerinnen und Bürger den Bau einer Biogasanlage zu verhindern. An diesem Donnerstag wollen sie Bürgermeister Alexander Schröder die nötigen Unterschriften für ein Bürgerbegehren übergeben. Die geplante Anlage soll vor allem Pferdemist, aber auch Grünschnitt verarbeiten. Gebaut werden soll sie in einem Bereich, der Flora-Fauna-Habitat ist, wo also Pflanzen und Tiere besonderen Schutz genießen. Außerdem befindet sich in der Nähe ein Wohngebiet, in dem Bürgerinnen und Bürger schlechte Gerüche und zusätzlichen Verkehr befürchten. Die Bürgerinitiative gegen die Biogasanlage verlangt deshalb vom Gemeinderat, dass für die betreffenden Flächen kein Bebauungsplan aufgestellt wird.