Entdeckungen am Oberrhein: Überraschungen in Kultur und Kulinarik

Manfred Hammes entdeckt am Oberrhein Orte, Geschichte und Menschen. Sein Buch Kultouren ist eine Überraschung zu ihrer Kultur und Kulinarik.

Das elsässische Kaysersberg ist vor allem bekannt, weil hier das Geburtshaus des sogenannten "Urwaldarztes" Albert Schweitzer steht. Für Manfred Hammes, Autor von "Kultouren", ist der Arzt ein anschauliches Beispiel für die Geschichte des Elsass. Denn, so der Autor, "an Albert Schweitzer zeigt sich die ganze Zerrissenheit des Elsass an sich. Er ist ja 1875 geboren", erklärt Hammes und zeigt auf die Plakette am Geburtshaus, "das heißt vier Jahre nach dem deutsch-französischen Krieg. Wäre er fünf Jahre früher geboren, wäre er noch Franzose gewesen. So war er Deutscher."

Kultouren - Ein Buch für Rumtreiber und Entdecker von Überraschendem

Die badisch-elsässische Geschichte ist sein Steckenpferd, doch ein Geschichtsbuch wollte Manfred Hammes nicht schreiben. Eher "ein Buch für Rumtreiber", wie er sagt und dafür besuchte er zwei Jahre lang Orte, Museen, Schriftsteller und Künstler am Oberrhein. Immer auf der Suche nach dem Überraschenden.

"Hier können wir entdecken, ruhig und langsam zu werden. Mit Stan Nadolny und Andreas Benrath."

Ganz langsam, Buchstabe für Buchstabe hat der Bugginger Keramiker Nadolnys Werk auf knapp 1.500 Tontafeln gedruckt. Auch andernorts gehen die Uhren etwas anders. In der Klemmbachmühle etwa, im südbadischen Müllheim.

Kultur und Kulinarik und der Geruch von Heimat

Manfred Hammes lebt in der Ortenau und nur durch Zufall ist er, wie er erzählt, dem Schild "Klemmbachmühle" nachgefahren und stellte fest, dass es hier roch, "wie in dem Haus in der Eifel, in dem ich aufgewachsen bin. Altes Holzhaus, alte Möbel und ich hab mich zuhause gefühlt und vor allem gefreut, dass hier keine ewig lange Speisekarte war mit 98 Gerichten, sondern dass ich mich zwischen den zwei Sachen, die auf der Schiefertafel standen, entscheiden konnte."

21 "Kultouren" empfiehlt Manfred Hammes in seinem Buch und jede endet kulinarisch. Ein sehr persönliches Buch ist da entstanden, über Lieblingsorte und eine an Kultur und Kulinarik reiche Region. Überraschend selbst für Menschen die glauben, sie bereits zu kennen und entdeckt zu haben.